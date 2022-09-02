颱風海象惡劣救援難 外籍貨輪自行進港船員送醫
多哥共和國籍「順榮258」散裝貨輪，今天一名陸籍船員在作業時遭錨鍊擊中右腿骨折，海空搜救單位因颱風天風浪過大無法救援，最後由「順」輪申請進馬公港就醫。
海巡署金馬澎分署第13巡防區今天接獲高雄代理行通報指出，多哥共和國籍「順榮258」散裝貨輪，在七美西7浬處作業時，船上一名陸籍船員不慎遭錨鍊打傷右腿骨折，急需後送就醫。
澎湖海域受到颱風軒嵐諾外圍環流影響，海象惡劣，風浪高達9級，巡防區曾協調空勤直升機，因天候不佳無法起降接駁，改由澎湖海巡艇嘗試於西嶼內垵海域來接駁，但因海面風浪落差太大，海面接駁有風險而折返。
在海空均無法救援情況下，只有協請「順榮258」申請駛進馬公港，再由消防局來護送傷者就醫。
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