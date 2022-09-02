颱風海象惡劣救援難 外籍貨輪自行進港船員送醫

中央社／ 澎湖縣2日電

多哥共和國籍「順榮258」散裝貨輪，今天一名陸籍船員在作業時遭錨鍊擊中右腿骨折，海空搜救單位因颱風天風浪過大無法救援，最後由「順」輪申請進馬公港就醫。

海巡署金馬澎分署第13巡防區今天接獲高雄代理行通報指出，多哥共和國籍「順榮258」散裝貨輪，在七美西7浬處作業時，船上一名陸籍船員不慎遭錨鍊打傷右腿骨折，急需後送就醫。

澎湖海域受到颱風軒嵐諾外圍環流影響，海象惡劣，風浪高達9級，巡防區曾協調空勤直升機，因天候不佳無法起降接駁，改由澎湖海巡艇嘗試於西嶼內垵海域來接駁，但因海面風浪落差太大，海面接駁有風險而折返。

在海空均無法救援情況下，只有協請「順榮258」申請駛進馬公港，再由消防局來護送傷者就醫。

海巡署 颱風 軒嵐諾 馬公

延伸閱讀

颱風軒嵐諾逼近 台南防汛作業啟動

颱風軒嵐諾外圍環流發威 基隆旱情緩解

石門水庫集水區颱風挹注水源 防颱洩洪滾動調整

颱風瞬間風力強大 新北三峽3處路樹倒塌

相關新聞

軒嵐諾逼近…台中強風狂掃 24歲男騎士慘遭樹枝砸頭

軒嵐諾颱風逼近，台中市颳起強風，昨傍晚6點多，24歲鄭男騎機車行經大雅區中清路四段與和平新路口，行進中卻遭右側斷裂的路樹...

嘉義民雄福樂村傳火警 疑有民眾受困警消搶救中

嘉義縣民雄鄉福樂村下午3點18分傳出集合住宅火警，疑有民眾受困屋內，消防人員在現場進行搜救中；嘉縣消防局獲報出動大林分隊...

影／警開警示燈趕火警交管 釀3車碰撞車損恐破兩百萬

新北市新莊警分局新樹所一名員警，今天凌晨駕駛警車準備前往民安西路一棟民宅火警協助交管。孰料，車才開出派出所（有開警示燈、...

影／台南兩男互嗆後 各自開車衝撞對方鐵門洩憤

網路「黑色豪門企業」今天瘋傳「白色自小客車衝撞永康民宅鐵門」的影片；警方調查發現是麻豆區黃姓男子與永康區陳姓友人口角互嗆...

嘉義民雄埤角商圈店面火警 鄰房4名受困者平安脫困

嘉義縣民雄鄉福樂村最熱鬧埤角商圈，下午3點傳出某店面透天住宅火警，波及到鄰房住宅傳出4人受困，所幸經消防人員全力搶救後均...

三義封閉車道施工改善淹水 貨車機車接連衝撞工區

苗栗縣政府水利處辦理三義鄉水美街淹水改善工程，封閉台13線公路部分路段施工，不料近來接連發生貨車、機車衝撞工區意外，縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。