聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／福和橋機車道騎士爆頭亡 疑颱風瞬間陣風路滑害命
連結台北市與新北市的福和橋機車道，今天發生機車騎士自摔爆頭亡車禍意外，疑颱風天雨路滑加上瞬間陣雨害命。死亡車禍確實發生原因，現由警方調查釐清中。
機車騎士邱姓男子（48歲）今天中午12時許，騎車從台北市經福和橋往新北市永和區方向行駛時，不慎自摔，連人帶車倒地滑行數十公尺，疑頭部撞上右側橋墩護欄，當場失去呼吸心跳，倒臥血泊中。
警方及救護人員獲報到場，當場檢視傷者因頭部重創、頭顱破裂，手腳多處擦挫傷，緊急送往永和耕莘醫院，仍因頭顱重創破裂，傷勢嚴重，搶救至今天下午1時10分宣告傷重不治。
軒嵐諾颱風今天逐漸逼近台灣，導致北部地區出現瞬間強陣風及間歇雨勢，邱男疑因天雨路滑加上颱風帶來瞬間強陣風，不慎失控自摔爆頭身亡。車禍確實發生原因，有待警方進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言