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影／福和橋機車道騎士爆頭亡 疑颱風瞬間陣風路滑害命

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

連結台北市與新北市的福和橋機車道，今天發生機車騎士自摔爆頭亡車禍意外，疑颱風天雨路滑加上瞬間陣雨害命。死亡車禍確實發生原因，現由警方調查釐清中。

機車騎士邱姓男子（48歲）今天中午12時許，騎車從台北市經福和橋往新北市永和區方向行駛時，不慎自摔，連人帶車倒地滑行數十公尺，疑頭部撞上右側橋墩護欄，當場失去呼吸心跳，倒臥血泊中。

警方及救護人員獲報到場，當場檢視傷者因頭部重創、頭顱破裂，手腳多處擦挫傷，緊急送往永和耕莘醫院，仍因頭顱重創破裂，傷勢嚴重，搶救至今天下午1時10分宣告傷重不治。

軒嵐諾颱風今天逐漸逼近台灣，導致北部地區出現瞬間強陣風及間歇雨勢，邱男疑因天雨路滑加上颱風帶來瞬間強陣風，不慎失控自摔爆頭身亡。車禍確實發生原因，有待警方進一步調查釐清。

新北市福和橋機車道北市往永和方向，今天發生機車騎士自摔爆頭亡，疑颱風天雨路滑加上瞬間陣雨害命。記者王長鼎／翻攝
新北市福和橋機車道北市往永和方向，今天發生機車騎士自摔爆頭亡，疑颱風天雨路滑加上瞬間陣雨害命。記者王長鼎／翻攝
新北市福和橋機車道北市往永和方向，今天發生機車騎士自摔爆頭亡，疑颱風天雨路滑加上瞬間陣雨害命。記者王長鼎／翻攝
新北市福和橋機車道北市往永和方向，今天發生機車騎士自摔爆頭亡，疑颱風天雨路滑加上瞬間陣雨害命。記者王長鼎／翻攝
新北市福和橋機車道北市往永和方向，今天發生機車騎士自摔爆頭亡，疑颱風天雨路滑加上瞬間陣雨害命。記者王長鼎／翻攝
新北市福和橋機車道北市往永和方向，今天發生機車騎士自摔爆頭亡，疑颱風天雨路滑加上瞬間陣雨害命。記者王長鼎／翻攝

車禍 颱風 軒嵐諾

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