影／「種樹百里」施工塞不停 怪手側翻嚇到用路人

公路總局今年7月1日起施工要在半年內完工的「屏鵝公路景觀2.0升級計畫」（簡稱種樹百里），因沿線分段進行電桿下地工程，僅剩1個車道無法負荷龐大車流常造成塞車，近來成為屏南地區的民怨之首；廠商上午在台1線枋山段施工時發生挖土機側翻意外，民眾憂心影響通行又要大塞車；枋寮警方表示，意外發生在工區內，不影響單向通行。

這起意外發生在屏鵝公路枋山段南下海豚灣遊憩區旁的工區，上午11時30分午，1輛挖土機左側傾斜翻覆；枋寮警方說，意外發生在萊爾富枋山海景店前方的工區內，包商指是不慎壓到管線陷落，無人員受傷，已派吊車前往吊掛，不影響單線通行的車流，駕駛人行經該路段時勿大意分心。 屏鵝公路台1線枋山段南下海豚灣遊憩區旁的工區，今天上午發生挖土機左側傾斜翻覆意外。記者卜敏正／攝影 屏鵝公路台1線枋山段南下海豚灣遊憩區旁的工區，今天上午發生挖土機左側傾斜翻覆意外。記者卜敏正／攝影 屏鵝公路台1線枋山段南下海豚灣遊憩區旁的工區，今天上午發生挖土機左側傾斜翻覆意外。記者卜敏正／攝影