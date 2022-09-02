快訊

誰是柴契爾傳人？英國蘇納克的首相大戰

直播／連4天新增破3萬例！今本土+33483 境外+336 病歿+36

決戰百里侯／侯友宜接下辯論戰帖 將成林佳龍突破契機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「種樹百里」施工塞不停 怪手側翻嚇到用路人

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

公路總局今年7月1日起施工要在半年內完工的「屏鵝公路景觀2.0升級計畫」（簡稱種樹百里），因沿線分段進行電桿下地工程，僅剩1個車道無法負荷龐大車流常造成塞車，近來成為屏南地區的民怨之首；廠商上午在台1線枋山段施工時發生挖土機側翻意外，民眾憂心影響通行又要大塞車；枋寮警方表示，意外發生在工區內，不影響單向通行。

這起意外發生在屏鵝公路枋山段南下海豚灣遊憩區旁的工區，上午11時30分午，1輛挖土機左側傾斜翻覆；枋寮警方說，意外發生在萊爾富枋山海景店前方的工區內，包商指是不慎壓到管線陷落，無人員受傷，已派吊車前往吊掛，不影響單線通行的車流，駕駛人行經該路段時勿大意分心。

屏鵝公路台1線枋山段南下海豚灣遊憩區旁的工區，今天上午發生挖土機左側傾斜翻覆意外。記者卜敏正／攝影
屏鵝公路台1線枋山段南下海豚灣遊憩區旁的工區，今天上午發生挖土機左側傾斜翻覆意外。記者卜敏正／攝影
屏鵝公路台1線枋山段南下海豚灣遊憩區旁的工區，今天上午發生挖土機左側傾斜翻覆意外。記者卜敏正／攝影
屏鵝公路台1線枋山段南下海豚灣遊憩區旁的工區，今天上午發生挖土機左側傾斜翻覆意外。記者卜敏正／攝影
屏鵝公路台1線枋山段南下海豚灣遊憩區旁的工區，今天上午發生挖土機左側傾斜翻覆意外。記者卜敏正／攝影
屏鵝公路台1線枋山段南下海豚灣遊憩區旁的工區，今天上午發生挖土機左側傾斜翻覆意外。記者卜敏正／攝影

延伸閱讀

單日逾2萬車次！屏鵝公路塞車入夜終於化解 遊客對警比讚

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

高雄水泥車側翻駕駛被壓扁 出動怪手救出送醫不治

塭仔圳流浪動物無處歸 新北動保處夜間誘捕

相關新聞

基隆仁五路旭川河一女落水 橡皮艇搜救送醫無生命跡象

基隆市消防局今天上午8點多獲報，有人墜落仁五路旁旭川河，消防局出動橡皮艇搜尋，約1小時後找到人，送往醫院急救，到院前沒有...

影／「種樹百里」施工塞不停 怪手側翻嚇到用路人

公路總局今年7月1日起施工要在半年內完工的「屏鵝公路景觀2.0升級計畫」（簡稱種樹百里），因沿線分段進行電桿下地工程，僅...

手錶GPS定位系統奏效 板警花50分鐘尋獲迷途8旬翁

新北市板橋警方昨晚獲報協尋高齡80多歲王姓男子，員警使用老人手錶的GPS定位系統，順利在報案後50分鐘，在板橋區仁愛路忠...

和尚遇善人要捐700萬元美金 原來是騙子！

高雄市某寺廟和尚盧姓男子昨天到銀行，要匯款2500元歐元（折合約新台幣7萬6000多元）到國外，行員覺得有異，通報警方到...

失聯移工反成非法招募工頭 移民署查獲身懷鉅款認栽

移民署嘉義縣專勤隊聯手嘉義縣警局，強力掃蕩非法外來人口！1日兵分多路在縣轄區多處地點，共查獲21名非法外來人口，其中13...

要先買4萬元點數！花漾女子誤以為網路遇真愛 險人財盡失

22歲的鍾姓女子上網交友，以為找到真愛，卻險些落入詐騙集團圈套。對方自稱在八大行業工作，如果要相約見面必須請假，要她加主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。