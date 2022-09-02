手錶GPS定位系統奏效 板警花50分鐘尋獲迷途8旬翁
新北市板橋警方昨晚獲報協尋高齡80多歲王姓男子，員警使用老人手錶的GPS定位系統，順利在報案後50分鐘，在板橋區仁愛路忠孝公園旁找到坐在路邊發呆的王男，以巡邏車載返派出所，家屬對警方熱心迅速尋獲深表感謝。
板橋警分局信義派出所員警何明洋、林郁翃接獲分局內部群組得知，有家屬報案，指稱高齡83歲的王姓男子，疑似獨自外出迷路需要警方協尋，員警立刻使用老人手錶的GPS定位系統，順利在報案後50分鐘，在轄區仁愛路忠孝公園旁尋獲該名王姓男子，並以警用小電腦M-Police查詢確認身分，員警見王男行動不便，將人攙扶上警用巡邏車載返派出所，值班員警聯繫其家人至信義所將王姓男子安全帶返家。
板橋警分局呼籲，台灣逐漸邁入老年化的社會，年長者往往視力、聽力及反應判斷能力下降，應主動關心家中年長者，如外出最好有家人陪同或搭大眾交通工具，且應隨時留意老人家活動範圍，避免讓其獨自出門，如需幫忙即可向警方報案協助，勿因一時不察而發生憾事，若有於路上發現疑似迷失老人，可撥打110請警方到場了解，以免發生危險。
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