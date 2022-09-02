手錶GPS定位系統奏效 板警花50分鐘尋獲迷途8旬翁

新北市板橋警方昨晚獲報協尋高齡80多歲王姓男子，員警使用老人手錶的GPS定位系統，順利在報案後50分鐘，在板橋區仁愛路忠孝公園旁找到坐在路邊發呆的王男，以巡邏車載返派出所，家屬對警方熱心迅速尋獲深表感謝。

板橋警分局信義派出所員警何明洋、林郁翃接獲分局內部群組得知，有家屬報案，指稱高齡83歲的王姓男子，疑似獨自外出迷路需要警方協尋，員警立刻使用老人手錶的GPS定位系統，順利在報案後50分鐘，在轄區仁愛路忠孝公園旁尋獲該名王姓男子，並以警用小電腦M-Police查詢確認身分，員警見王男行動不便，將人攙扶上警用巡邏車載返派出所，值班員警聯繫其家人至信義所將王姓男子安全帶返家。