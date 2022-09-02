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路口亂塗鴉辯「只有拍照」 警察罰他3000元
台北市警松山分局今年6月在台北市南京東路、三民路口逮獲張姓男子塗鴉，依違反社會秩序維護法裁罰3000元，張提異議，辯說當天只是拍照而已，台北地院不採信，裁定駁回異議。
張異議表示，6月25日他在路口拍照，遭員警帶回派出所，因匆忙將包包遺留現場；張說，當天只拍照沒有噴漆，不應受處罰。
法官審理認為，依證人證述、現場遭噴漆塗鴉牆面的照片、監視器影像截圖、員警微型攝影機影像截圖等，都可以證明張有持噴漆罐在外牆噴塗塗鴉的行為。
裁定書說，張雖辯稱只是拍照，不過，觀察周邊監視器影像截圖及有關證據，加上有證人看到他持罐狀物體且有使用噴灌的動作，張辯稱只是拍照，説法難以採認。
裁定說，松山分局警方依社會秩序維護法處罰鍰3000元，並沒入扣案張性男子的噴漆罐29罐及麥克筆1支，於法並無不合，裁定異議駁回。
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