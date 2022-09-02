影／暗夜飛車追逐全都錄 IG互嗆爆衝突遭棒打教訓

屏東發生暗夜飛車追逐，一名倪姓男子（約19歲）疑因交友問題與人在IG互嗆，今天凌晨與陳姓男子（26歲）相約談判，兩方人馬一言不合發生衝突，在長治鄉飛車追逐數公里，倪男一車4人不敵陳男兩車4人前後包抄，最後被攔下以球棒狠砸教訓。

警方獲報出動快打部隊到場，並通知相關犯嫌到案說明，訊後依刑法妨害秩序罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

這起飛車追逐案發生於今天凌晨，一名駕駛全程目擊，以行車記錄器拍下3車追逐畫面，並報警。根據行車記錄器影像，被追的倪男等4人共乘一部灰色小客車，被陳男等4人駕駛的黑色及白色小客車一路急追。

倪男最後在長治國中附近被前後包夾攔下，遭陳男等掄球棒猛砸。3車追逐中還有1車突然鬼切右轉，尾隨兩車逆向超車包抄衝過頭，當街甩尾大迴轉，過程驚險。警方獲報出動快打部隊趕往，但3車人員都已逃逸，調閱監視器鎖定涉案車輛並通知相關犯嫌到案說明。