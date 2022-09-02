高雄男廟裡打赤膊拜拜 和廟公起爭執嗆撂：找兄弟來

高雄市一名中年男子上半身打赤膊走進鳳山區城隍廟，因行徑怪異，影響其他香客參拜，廟方人員趨前勸阻，爆發口角，男子憤而離去前，還嗆三字經，並撂下「要找兄弟來」，影片曝光後，轄區警方表示，目前未接獲廟方報案，會加強注意巡邏。

社會事新聞影音Line群組今貼出，上個月31日，一名上半身打赤膊的中年男子走進鳳山區城隍廟，因口中唸唸有詞，還將上衣拿在手上，廟方人員見他似乎影響的香客參拜的動線，於是趨前勸他穿上衣服。

男子穿上衣服後，又碎念一番，和廟方人員起口角衝突，廟方人員請他離開，他卻暴怒，嗆三字經，離去前，還撂下「我回去找兄弟來」。有信徒好心勸廟公，對方有放話要小心，但廟公仍義正嚴辭地說「不要怕他，神明都在這裡」。