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和尚遇善人要捐700萬元美金 原來是騙子！

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市某寺廟和尚盧姓男子昨天到銀行，要匯款2500元歐元（折合約新台幣7萬6000多元）到國外，行員覺得有異，通報警方到場，和尚說有網友要捐700萬元美金（約新台幣2億1000多萬元）給寺廟，要他付「政府稅」及手續費，他以為遇到「大善人」，沒想到是遇到騙徒。

昨天上午11點30分，和尚盧姓男子（63歲）到高雄市新興區某銀行辦理轉帳業務，說要匯2500元歐元到法國中央銀行，行員發覺和尚要匯款到海外，但他又不熟對方是誰，趕緊請警方到場處理。

高雄市新興警分局中正三路派出所員警到銀行，了解盧為何要匯款到國外，盧才說出，有1名網友說要捐700萬元美給他布、修廟。但員警看訊息內容，是以中文傳訊，訊息顯示，「來自巴黎第一國家銀行的消息…，僅涉及您的700萬美元的轉帳」、但緊接的訊息，卻要他「支付2500歐元的政府稅務…以便西班牙中央銀行授權」。

盧說他曾將帳戶傳給對方，但一直沒看到對方匯款進來，直到他收到訊息，也奇怪是法國銀行，還是西班牙銀行，才想多問問。行員不斷稱「這樣就對了。員警也告訴他，要轉帳、匯手續費的說法是騙人的，和尚才驚覺以為遇到大善人，原來遇到騙子。

和尚盧姓男子（右）聽說有人要匯款700萬元美金給廟宇，到銀行要匯「政府稅」。記者林保光／翻攝
和尚盧姓男子（右）聽說有人要匯款700萬元美金給廟宇，到銀行要匯「政府稅」。記者林保光／翻攝

和尚 高雄市

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