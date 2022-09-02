和尚遇善人要捐700萬元美金 原來是騙子！

高雄市某寺廟和尚盧姓男子昨天到銀行，要匯款2500元歐元（折合約新台幣7萬6000多元）到國外，行員覺得有異，通報警方到場，和尚說有網友要捐700萬元美金（約新台幣2億1000多萬元）給寺廟，要他付「政府稅」及手續費，他以為遇到「大善人」，沒想到是遇到騙徒。

昨天上午11點30分，和尚盧姓男子（63歲）到高雄市新興區某銀行辦理轉帳業務，說要匯2500元歐元到法國中央銀行，行員發覺和尚要匯款到海外，但他又不熟對方是誰，趕緊請警方到場處理。

高雄市新興警分局中正三路派出所員警到銀行，了解盧為何要匯款到國外，盧才說出，有1名網友說要捐700萬元美給他布、修廟。但員警看訊息內容，是以中文傳訊，訊息顯示，「來自巴黎第一國家銀行的消息…，僅涉及您的700萬美元的轉帳」、但緊接的訊息，卻要他「支付2500歐元的政府稅務…以便西班牙中央銀行授權」。