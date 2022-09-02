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失聯移工反成非法招募工頭 移民署查獲身懷鉅款認栽
移民署嘉義縣專勤隊聯手嘉義縣警局，強力掃蕩非法外來人口！1日兵分多路在縣轄區多處地點，共查獲21名非法外來人口，其中13名失聯移工，還有3名非法雇主及2名非法仲介。
有名失聯移工被查獲時身懷鉅款，眼見瞞不過移民官深入追問，只好坦承，仗著中文流利招募同鄉非法工作，當非法工頭牟利，通通因為違反入出國及移民法及就業服務法被帶回調查。
專勤隊循線掌握轄內某處有多名失聯移工居住，埋伏蒐證鎖定出入時間，聯手警方運用優勢人力突襲，失聯移工驚慌失措逃竄躲避查察，仍被佈下天羅地網查察人員逮個正著。
移民官發現其中1名失聯移工「阿范」，帶著11萬元鉅額現金，深入調查發現「阿范」來台多年，中文流利專門替非法雇主招募同鄉工人，提供管理、翻譯及發放薪資等一條龍服務，收入頗豐，栽在移民官手裡，要被法辦遣送回國。
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