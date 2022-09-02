失聯移工反成非法招募工頭 移民署查獲身懷鉅款認栽

移民署嘉義縣專勤隊聯手嘉義縣警局，強力掃蕩非法外來人口！1日兵分多路在縣轄區多處地點，共查獲21名非法外來人口，其中13名失聯移工，還有3名非法雇主及2名非法仲介。

有名失聯移工被查獲時身懷鉅款，眼見瞞不過移民官深入追問，只好坦承，仗著中文流利招募同鄉非法工作，當非法工頭牟利，通通因為違反入出國及移民法及就業服務法被帶回調查。

專勤隊循線掌握轄內某處有多名失聯移工居住，埋伏蒐證鎖定出入時間，聯手警方運用優勢人力突襲，失聯移工驚慌失措逃竄躲避查察，仍被佈下天羅地網查察人員逮個正著。