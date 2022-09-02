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要先買4萬元點數！花漾女子誤以為網路遇真愛 險人財盡失

聯合報／ 記者林保光／即時報導

警方對鍾姓女子娓娓詳述她可能遇到狀況，鍾女才瞭解上網險遇詐。圖／讀者提供
警方對鍾姓女子娓娓詳述她可能遇到狀況，鍾女才瞭解上網險遇詐。圖／讀者提供
22歲的鍾姓女子上網交友，以為找到真愛，卻險些落入詐騙集團圈套。對方自稱在八大行業工作，如果要相約見面必須請假，要她加主管幹部的Line，她加Line後，自稱幹部的男子要求她須先購買4萬元遊戲點數，她不疑有詐去買點數，幸遇店員聽出貓膩，才勸阻她買點數。

據了解，長相嬌好的鍾姓女子最近上交友通訊網站，遇到1名自稱姓盧的男子，2人在網路相談甚歡，打算相約出遊，但是，盧姓男子說他在八大行業工作，必須鍾女向公司經理請假，鍾女信以為真，才根據盧所提供的Line帳號，加入經理為好友，要幫盧向經理報備請假。

盧的經理以盧請假須買鐘點等理由，要鍾女到超商買4萬元遊戲點數交給他，鍾女說她身上只有2萬多元，對方便要她去買2萬元點數。

8月31日晚間，鍾女到高雄市苓雅區某超商購買遊戲點數，超商店員發現她邊打邊話邊操作，但猶豫許久，便向警方求助。苓雅警分局凱旋路派出所員警立即趕去超商，趕緊告訴鍾女這是騙局，警方已辦過不少類似的詐騙案，娓娓詳述鍾女遇到狀況，鍾女發覺情況與警方所說的相同，才感謝員警幫忙，她才沒受騙。

超商 詐騙集團 幹部

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