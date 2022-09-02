高雄婦匯126萬被勸暴氣離去 警雞婆追到家結局曝光

高雄市65歲刑姓婦人昨至郵局匯款126萬，行員見她匯大筆金額，關懷提問，她卻不聽勸，憤而離開；警方獲報，追至刑婦住處詢問，得知她想投資美元貨幣，但匯款卻是個人帳戶，警方勸阻這是典型假投資手法，刑婦才知險落入詐騙圈套。

警方指出，邢姓婦人昨天上午10時許，至鳳山區郵局欲臨櫃匯款126萬元，女行員見大筆金額，關懷提問，刑婦不願聽行員勸說，一氣之下，先行離開郵局，女行員不放心，聯繫警方到場。

鳳山警分局成功所所長葉清泉、警員薛智遠到場後，行員向警方表示，老婦想要投資的商品為USDT（美元貨幣），經查詢雖是一種正當使用的虛擬貨幣，但刑婦要匯款的帳戶卻是個人帳戶，警方認為刑婦遇詐騙的可能性極大。

警方擔心刑婦又跑到其他金融機構匯款，深怕她遭受歹徒蒙騙，隨即趕往刑婦家中，刑婦看到警方也嚇了一跳。