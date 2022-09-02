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多次犯案！女看護行竊賣場2萬5千元商品 辯稱「忘記包包有東西」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

一名外籍女看護日潛在台北市中正區寶雅賣場內，行竊價值1萬7千多元的商品，但她不是第一次犯案，早被賣場店員注意多時，店家通報廈門街派出所警員到場，攔阻犯嫌並將其帶返派出所調查偵辦。

女看護6月同一家賣場行竊，得手2萬5千多元商品，當時店家盤點物品時，發現大量物品短缺，調閱監視器才發現是外籍女子拿提袋及後背包行竊，隨即向廈門街派出所報案。

警方循線調閱監視器，掌握女子從事看護工作的出入地點，正要前往查訪，女看護卻食髓知味，早一步又到賣場搜刮商品，但店員早已熟記女看護特徵，通報警方，當場人贓俱獲。

女看護辯稱她是先將商品放入提袋，還沒結帳就被店員攔住，否認行竊，更以不諳中文為由，屢次規避警方提問，警方將女看護帶回派出所調查，等待通譯期間，又從女看護背包起獲多項商品，警方詢問女看護為何沒在警方到場時，第一時間將全數商品交出，女看護又辯稱忘記背包內有放商品，說詞前後反覆不一，全案依嫌竊盜罪嫌移送台北方檢署偵辦。

一名女看護在台北市賣場兩度行竊價值上萬元商品，遭店員發現通知警方逮人。記者廖炳棋/翻攝
一名女看護在台北市賣場兩度行竊價值上萬元商品，遭店員發現通知警方逮人。記者廖炳棋/翻攝
一名女看護在台北市賣場兩度行竊價值上萬元商品，遭店員發現通知警方逮人。記者廖炳棋/翻攝
一名女看護在台北市賣場兩度行竊價值上萬元商品，遭店員發現通知警方逮人。記者廖炳棋/翻攝

看護 監視器 廈門

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