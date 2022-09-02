多次犯案！女看護行竊賣場2萬5千元商品 辯稱「忘記包包有東西」

一名外籍女看護日潛在台北市中正區寶雅賣場內，行竊價值1萬7千多元的商品，但她不是第一次犯案，早被賣場店員注意多時，店家通報廈門街派出所警員到場，攔阻犯嫌並將其帶返派出所調查偵辦。

女看護6月同一家賣場行竊，得手2萬5千多元商品，當時店家盤點物品時，發現大量物品短缺，調閱監視器才發現是外籍女子拿提袋及後背包行竊，隨即向廈門街派出所報案。

警方循線調閱監視器，掌握女子從事看護工作的出入地點，正要前往查訪，女看護卻食髓知味，早一步又到賣場搜刮商品，但店員早已熟記女看護特徵，通報警方，當場人贓俱獲。