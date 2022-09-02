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苗栗民宅遭陌生人入侵 女兒受驚嚇屋主遠端監控報警

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市一處民宅最近疑遭陌生人侵入，屋主以遠端監視器查看，發現確有不明人士侵入，隨即報警，警方趕到時入侵的男子已逃逸，經警方訪查、調閱監視器鎖定謝姓通緝犯涉有重嫌，目前查緝中。

男子侵入民宅發生8月30日中午，屋主女兒在2樓房間聽到樓下有開門聲，十分驚恐，立即聯絡在外的父親報案，父親利用遠端監視器觀看，發現確有不明人士侵入，報警並連絡附近鄰居協助，苗栗警察分局北苗派出所員警到場後，會同里長進入屋內，發現不明侵入者已逃逸，所幸無財務損失，員警調閱監視器並在附近訪查，已鎖定一名謝姓通緝犯涉有重嫌，將追查到案釐清案情。

苗栗警分局呼籲，民眾外出除了將大門上鎖外，氣窗常常忽略未上鎖，讓宵小有機可趁，建議民眾外出應將門窗均上鎖，另外建議可裝設網路攝影機，隨時關注家中狀況，避免遭宵小盯上而財物遭竊。

苗栗市一處民宅最近遭陌生人侵入，屋主以遠端監視器查看並報警，警方和鄰居趕往查看。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市一處民宅最近遭陌生人侵入，屋主以遠端監視器查看並報警，警方和鄰居趕往查看。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市一處民宅最近遭陌生人侵入，屋主以遠端監視器查看並報警，鎖定謝姓通緝犯涉有重嫌，目前查緝中。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市一處民宅最近遭陌生人侵入，屋主以遠端監視器查看並報警，鎖定謝姓通緝犯涉有重嫌，目前查緝中。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市一處民宅最近遭陌生人侵入，屋主以遠端監視器查看並報警，警方和鄰居趕往查看。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市一處民宅最近遭陌生人侵入，屋主以遠端監視器查看並報警，警方和鄰居趕往查看。圖／記者胡蓬生翻攝

監視器 通緝

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