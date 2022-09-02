婦搭自強號遭老男人磨蹭性騷擾 嚇得不敢尖叫自責

嘉義有名婦人上月搭自強號火車回台北，雙手靠椅把捧小說看，有名老男人站她右手臂旁，以車子晃動磨蹭他「老東西」，她未尖叫，這時火車過板橋，下台北站馬上找警察報案，婦人將性騷擾過程貼臉書，網友紛紛痛罵變態老男人，提醒她下次再遇到，就大聲尖叫。

婦人說，回嘉義10天，坐自強號回台北，座位在走道邊，一上車雙手靠椅把捧小說看得入迷，稍回神時發現有名老男人站她右手臂旁，以車子的晃動磨蹭他的「老東西」，「我本能地挪開身體避開，老男人走離，過沒多久，看他走過我的位置，我再度入迷小說的情節，再回神，又發現老男人站到我右手臂旁……我打開手機相機拍他，老男人轉身離去。

懦弱的我，怎不尖叫喊：色狼、變態……這時火車已過板橋，到台北站我馬上找月台的警察，警察翻拍照片和車票要傳給車長，說下次再遇到讓妳不舒服的事，現場就大叫……。我好想吐……」

婦人說，「平時對不公義的事大聲嚷嚷，自己遇到這齷齪的事，竟然沒能馬上大聲喝止，真的很惱怒，告訴警察時，差點哭出來。」

網友說，「當下不容易反應的，不用自責。至少有拍下來，對阻止這種行為還是有效的」。「我當時若抓住他的老東西，然後大叫色狼、……變態，不知道是否會上新聞？」，「很多事情自己遇到是無法反應，是正常的，因為受到衝擊，所以受害者，真的不容易。」