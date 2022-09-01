強颱逼近台東2男2女玩衝浪 「1人失蹤」海巡警消搜救中

台東縣成功鎮基翬漁港今晚傳出1名男衝浪客疑因風浪大，無法游上岸失聯；同行友人發現報案。海巡及警消人員據報展開搜救，目前仍未發現男子蹤影，持續搜救中。

警消指出，今晚6點半左右勤務指揮中心獲報成功鎮基翬漁港有1名男性衝浪民眾在外海載浮載沉需要救援；隨即派出轄區消防分隊船艇和水上摩托車，以及空勤直升機支援，海巡人員也在岸際搜尋，但未發現男子。

據了解，今天下午4點多左右，2男2女衝浪客相約前往基翬漁港一起下海衝浪，但越晚風浪越大，4人決定上岸；不過，其中1名男子疑因風浪過大無法游上岸，同行友人發現趕緊報案。失聯民眾為同行的東河國小老師的友人，警方目前正在查證身份。