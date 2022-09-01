高雄7旬翁看完眼科找不到愛車 6警搜尋還原真相

高雄市一名78歲黃姓老翁至高雄榮總看完眼科，準備騎車返家，卻找不到自己機車，以為被偷，當下先搭車返家，翌日報案；警方受理後，出動6人在周圍搜尋，結果發現老翁機車停在原位未動，原來是他記性不佳，記錯停車位置。

左營警分局指出，78歲黃姓老翁上個月30日至博愛四路派出所報案，指稱他家住岡山區，29日騎車至高雄榮總看眼科，就醫後，要騎機車返家，卻發現機車不見了。

警方當下研判可能黃姓老翁記錯停車位，問他是否確定機車就停在他找的位置，黃翁斬釘截鐵地說，機車就停在停車格內，找不到就是被人偷走，警方於是依規定受理。

值班警員陳柏豪調閱資料後，發現黃翁的機車一直停在左營區沒有移動，研判應該是忘記停車的地方，並非遭竊，於是重新和黃翁確認騎車路線，同時也派遣巡邏與備勤等6名警力，到高雄榮總周邊道路一條一條仔細搜尋，最後所長郭駿成在榮總後門方向的霞海南一街尋獲黃翁的機車。