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高雄7旬翁看完眼科找不到愛車 6警搜尋還原真相

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名78歲黃姓老翁至高雄榮總看完眼科，準備騎車返家，卻找不到自己機車，以為被偷，當下先搭車返家，翌日報案；警方受理後，出動6人在周圍搜尋，結果發現老翁機車停在原位未動，原來是他記性不佳，記錯停車位置。

左營警分局指出，78歲黃姓老翁上個月30日至博愛四路派出所報案，指稱他家住岡山區，29日騎車至高雄榮總看眼科，就醫後，要騎機車返家，卻發現機車不見了。

警方當下研判可能黃姓老翁記錯停車位，問他是否確定機車就停在他找的位置，黃翁斬釘截鐵地說，機車就停在停車格內，找不到就是被人偷走，警方於是依規定受理。

值班警員陳柏豪調閱資料後，發現黃翁的機車一直停在左營區沒有移動，研判應該是忘記停車的地方，並非遭竊，於是重新和黃翁確認騎車路線，同時也派遣巡邏與備勤等6名警力，到高雄榮總周邊道路一條一條仔細搜尋，最後所長郭駿成在榮總後門方向的霞海南一街尋獲黃翁的機車。

警方通知黃翁機車找到時，黃翁難以置信，到警所領車時，頻對員警道謝，還虧自己眼睛不好，造成警方困擾；所長郭駿程當下安慰黃翁，許多至榮總就醫民眾常發生記錯機車停放位置的狀況，請他別放心上，黃翁順利騎著愛車平安返家。

高雄市黃姓7旬老翁看完眼科找不到愛車，向左營警分局報案失竊，博愛四路派出所6名警力接力搜尋，找到黃翁機車，原來他記錯停車位置。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓7旬老翁看完眼科找不到愛車，向左營警分局報案失竊，博愛四路派出所6名警力接力搜尋，找到黃翁機車，原來他記錯停車位置。記者石秀華／翻攝

榮總 岡山

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