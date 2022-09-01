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違反防疫被舉報 國小校長疑秋後算帳告教師妨害電腦

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市板橋區國光國小李姓校長，疑不滿有人以校內監視器畫面向媒體舉報他和2名教師違反防疫規定，兩度向新北地檢署提告3教師妨害秘密，均由檢方不起訴處分。

去年年中因疫情蔓延，校園禁止對外開放，但李姓校長卻多次違反防疫規定，和兩名老師在校內不戴口罩打球。

6月11日三立電視台接獲投訴報導，李姓校長與兩名教師被移請教師成績考核委員會審議，李姓校長事後疑似不滿被檢舉，竟秋後算帳，要總務主任向他懷疑洩露監視畫面給媒體的三名教師提告妨害電腦；因無法確定是誰將畫面提供給媒體，檢方不起訴處分。

李姓校長疑不滿處分結果，又耗費公帑聘請律師，以國小名義再度提告，被檢方以國小屬文教公營造物無從提告，認定不合法律程式，再度予以不起訴處分。

李姓校長疑似不滿有人以校內監視器畫面向媒體舉報他和2名教師違反防疫規定，兩度向新北地檢署提告妨害秘密，均由檢方不起訴處分。圖／聯合報系資料照
李姓校長疑似不滿有人以校內監視器畫面向媒體舉報他和2名教師違反防疫規定，兩度向新北地檢署提告妨害秘密，均由檢方不起訴處分。圖／聯合報系資料照

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