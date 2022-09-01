快訊

曹興誠記者會上不接受中天提問並辱「匪台」 中天要告誹謗

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

中興新村沉寂20多年 看到「這10個大字」居民激動了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄4隻鵝半夜逛大街 警消拎回派出所大了一堆屎

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市4隻鵝進了鳳山警分局成功路派出所後，昂首四處瞧，還大了一堆鵝屎。記者石秀華／翻攝
高市4隻鵝進了鳳山警分局成功路派出所後，昂首四處瞧，還大了一堆鵝屎。記者石秀華／翻攝

高雄市鳳山警分局警方今晨獲報，指鳳頂路和國泰路有交通障礙，警方到場發現，竟是2對公母鵝逛大街，為避免4隻鵝影響交通，偕同消防人員先將鵝趕至公園，再將鵝載回派出所，但4隻鵝進了警所，昂首四處瞧，還大了一堆鵝屎，所幸最後由動保處帶回收容。

鳳山警分局成功派出所警方今天凌晨4時許，接獲民眾報案，指稱鳳山區鳳頂路和國泰路一段的路口有交通障礙，警方立即前往現場，發現竟然有2對公母鵝在馬路上蹓躂。

警方為避免4隻鵝影響過往人車的交通安全，協同消防分隊人員，先將4隻鵝驅趕至一旁公園內，隨後由消防警備車將鵝載回派出所。

4隻鵝被帶回派出所後，可能到了陌生環境，伸長脖子四處瞧，不時發出鵝叫聲，並拉了一些鵝屎，讓派出所頓時瀰漫一股鵝屎味；警方至鳳山在地人臉書社團留言，仍無鵝主人出面認領，警方隨後通報1999，委由農業局動保處人員將4隻鵝帶回收容，結束一場公母鵝流浪記。

高市鳳山警分局警方為避免4隻鵝影響過往人車的交通安全，協同消防分隊人員，將4隻鵝以消防警備車載回派出所。記者石秀華／翻攝
高市鳳山警分局警方為避免4隻鵝影響過往人車的交通安全，協同消防分隊人員，將4隻鵝以消防警備車載回派出所。記者石秀華／翻攝
高雄有鵝今晨在鳳山區鳳頂路和國泰路一段的路口逛大街。記者石秀華／翻攝
高雄有鵝今晨在鳳山區鳳頂路和國泰路一段的路口逛大街。記者石秀華／翻攝
警方委由高市農業局動保處將4隻鵝帶回收容，結束一場公母鵝流浪記。記者石秀華／翻攝
警方委由高市農業局動保處將4隻鵝帶回收容，結束一場公母鵝流浪記。記者石秀華／翻攝

高雄市

相關新聞

影／高雄4隻鵝半夜逛大街 警消拎回派出所大了一堆屎

高雄市鳳山警分局警方今晨獲報，指鳳頂路和國泰路有交通障礙，警方到場發現，竟是2對公母鵝逛大街，為避免4隻鵝影響交通，偕同...

新北女臉書爆料警察暴力 留言逆風！警澄清：強制送醫

陳姓女子在臉書爆料公社Po文，指出新北市永和警方作勢打人，更以暴力方式將她強制送醫，直批「有暴力傾向的員警，沒資格當人民...

高雄7旬翁看完眼科找不到愛車 6警搜尋還原真相

高雄市一名78歲黃姓老翁至高雄榮總看完眼科，準備騎車返家，卻找不到自己機車，以為被偷，當下先搭車返家，翌日報案；警方受理...

違反防疫被舉報 國小校長疑秋後算帳告教師妨害電腦

新北市板橋區國光國小李姓校長，疑不滿有人以校內監視器畫面向媒體舉報他和2名教師違反防疫規定，兩度向新北地檢署提告3教師妨...

閃貓撞上路邊停車 自家門口停車卻倒楣被撞到鄰居家

苗栗縣苗121位在苑裡鎮舊社里路段，今天下午3點左右發生一起自撞車禍，轟然一聲嚇壞附近住戶，紛紛出門查看，挨撞車輛原本停...

影／曳引車司機不滿遭攔停過磅 女警欲上銬管束爆衝突

台南安平商港內昨天中午傳出港務警察因攔停貨運曳引車過磅爭執，張姓司機不滿陳姓女警取出手銬，欲對他實施保護管束，因而情緒失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。