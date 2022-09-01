影／高雄4隻鵝半夜逛大街 警消拎回派出所大了一堆屎

高雄市鳳山警分局警方今晨獲報，指鳳頂路和國泰路有交通障礙，警方到場發現，竟是2對公母鵝逛大街，為避免4隻鵝影響交通，偕同消防人員先將鵝趕至公園，再將鵝載回派出所，但4隻鵝進了警所，昂首四處瞧，還大了一堆鵝屎，所幸最後由動保處帶回收容。

鳳山警分局成功派出所警方今天凌晨4時許，接獲民眾報案，指稱鳳山區鳳頂路和國泰路一段的路口有交通障礙，警方立即前往現場，發現竟然有2對公母鵝在馬路上蹓躂。

警方為避免4隻鵝影響過往人車的交通安全，協同消防分隊人員，先將4隻鵝驅趕至一旁公園內，隨後由消防警備車將鵝載回派出所。