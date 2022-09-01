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影／曳引車司機不滿遭攔停過磅 女警欲上銬管束爆衝突

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安平商港內昨天中午傳出港務警察因攔停貨運曳引車過磅爭執，張姓司機不滿陳姓女警取出手銬，欲對他實施保護管束，因而情緒失控，雙方互相拉扯、大聲咆哮，最後港警依法舉發張男違規超載罰單，張男則不滿遭粗暴對待，反告員警傷害。

張男昨晚在臉書社群PO上案發影片，質疑員警涉違法上銬；而該段影片可見張男與陳姓女警互相拉扯，張男一直質疑女警為何要對他上銬，女警則回是要保護他。

張男說，他載運貨物行駛港區道路，經新興路管制站時，這時安平港警從後頭跟了上來，他在未鳴笛下即被攔停，但仍依指示停車受檢。他說，當下有拜託港警可否讓他聯絡同事到場協助分裝，卸貨減重，但未被採納。

  他說，當下對港警未鳴笛攔車押磅提出質疑，雙方為此爭論不休；他抱怨說，一天才賺沒多少錢，一旦被舉發開單，根本是白做工，才會越說越氣，拍打車門洩憤。

高雄港務警察總隊安平港中隊長林昱宏說，陳姓警員昨天中午12時，行經安平港新港路，見一貨運車車輪嚴重凹陷，明顯違規超載，才攔停該車。然而，張姓駕駛不願配合，與員警激烈爭執，情緒激動且大聲咆哮，還徒手用力拍擊車門兩次，員警為預防其自傷或其他危害，欲依警職法規定，取出手銬準備實施保護管束，但全程都未上銬。

他說，張姓駕駛與員警手部拉扯數分鐘後，其情緒稍有緩和，保護管束原因已消滅，便不再繼續進行動作。而駕駛配合過磅後，發現超載事實明確，員警依規定舉發超載。據調查，該車超重25噸多，罰款約在8萬5千元。

張姓駕駛不願配合，與員警激烈爭執，情緒激動且大聲咆哮，還徒手用力拍擊車門兩次，員警為預防其自傷或其他危害，取出手銬準備實施保護管束。記者邵心杰／翻攝
張姓駕駛不願配合，與員警激烈爭執，情緒激動且大聲咆哮，還徒手用力拍擊車門兩次，員警為預防其自傷或其他危害，取出手銬準備實施保護管束。記者邵心杰／翻攝

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