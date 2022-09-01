影／南非籍男童醫院走失 母焦急向警求助

一對來台依親的南非籍母子，上周六（8月27日）中午，母子倆在淡水馬偕醫院失散。男童母親找尋未果，焦急的來到派出所報案。經警與男童母親於附近分開找尋，1個小時后才在竹圍捷運站外的行人天橋旁發現男童，安撫他說「Your mom is looking for you！」旋即聯繫童母帶回。

據了解，一對南非籍母子，上周六（8月27日）童母帶著10歲愛子，從新北市八里區住處搭車來到淡水馬偕醫院看病。不料，當日上午11時許看完病，男童卻與母失散。童母不熟悉路況語言不通，焦急的從醫院內找到醫院外，仍是不見愛子蹤影。

正當張皇失措之時，突見一旁就是淡水警分局竹圍派出所，趕緊進入向警求助，經警安撫、了解，隨後與母分開尋找。約莫中午12時許，終於在竹圍捷運站外的行人天橋發現男童身影，只見協尋女警不斷給他安撫，並說「Your mom is looking for you！」旋即聯繫童母到場，僱請計程車載送她們母子返家。