新北女臉書爆料警察暴力 留言逆風！警澄清：強制送醫

陳姓女子在臉書爆料公社Po文，指出新北市永和警方作勢打人，更以暴力方式將她強制送醫，直批「有暴力傾向的員警，沒資格當人民保母」。永和警方回應，此案為昨天晚上配合救護人員強制送醫，過程中陳女情緒不穩、強勢反抗，並沒有警察暴力打人。

該貼文附有影片，是陳女（34歲）自行拍攝，她大喊「兇什麼、你兇什麼」，期間員警回應「冷靜、停止攻擊」，順勢將她抬出，好協助救護人員送醫。

事發後，陳女在臉書爆料公社Po文，直指自己被前男友家暴，遭利器劃傷耳朵，指控「警察對受害者毫不手軟的強制送醫，還對我叫囂」、「人在做天在看。有暴力傾向的員警，沒資格當人民保母」。

永和警方指出，昨天晚上9點44分，接獲四維街民宅有糾紛，經查是過去有多次自傷紀錄的陳女大吼大叫，而同居男友何男（40歲）疑因衝突動手攻擊。

陳女左耳確實有受傷流血，但根據陳女媽媽說詞，並非男友何男持刀械攻擊情事。當下陳女情緒不穩，經判斷符合強制送醫，她反抗不配合，遂協助消防救護人員，強制帶上救護車。