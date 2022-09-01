聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北女臉書爆料警察暴力 留言逆風！警澄清：強制送醫
陳姓女子在臉書爆料公社Po文，指出新北市永和警方作勢打人，更以暴力方式將她強制送醫，直批「有暴力傾向的員警，沒資格當人民保母」。永和警方回應，此案為昨天晚上配合救護人員強制送醫，過程中陳女情緒不穩、強勢反抗，並沒有警察暴力打人。
該貼文附有影片，是陳女（34歲）自行拍攝，她大喊「兇什麼、你兇什麼」，期間員警回應「冷靜、停止攻擊」，順勢將她抬出，好協助救護人員送醫。
事發後，陳女在臉書爆料公社Po文，直指自己被前男友家暴，遭利器劃傷耳朵，指控「警察對受害者毫不手軟的強制送醫，還對我叫囂」、「人在做天在看。有暴力傾向的員警，沒資格當人民保母」。
永和警方指出，昨天晚上9點44分，接獲四維街民宅有糾紛，經查是過去有多次自傷紀錄的陳女大吼大叫，而同居男友何男（40歲）疑因衝突動手攻擊。
陳女左耳確實有受傷流血，但根據陳女媽媽說詞，並非男友何男持刀械攻擊情事。當下陳女情緒不穩，經判斷符合強制送醫，她反抗不配合，遂協助消防救護人員，強制帶上救護車。
影片張力大，貼文超過2000人按讚，吸引逾1000筆留言，多數留言對陳女的指控不買單，說「如果有辦法自己就醫....何必強制就醫；阿都強制就醫了能不被抬出去？」、「怎麼好像每個人都針對妳？警察應該也不是吃飽太閒，沒事去把妳強制送醫吧？」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言