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影／博弈儲值20萬欲匯款 警急攔阻婦險被騙
新北市林口區黃姓婦人，日前以玩博弈遊戲要儲值用為途，欲在銀行匯款20萬元。行櫃人員直覺黃婦恐是被騙，報警協處。警趕抵詢問，試圖勸阻黃婦不要匯款，但黃堅持要匯，最後警方以案例說明，黃婦才打消匯款念頭，成功保住20萬免被詐騙。
據了解，黃姓婦人（48歲）日前在一博弈網站買點數比玩，孰料，周一（8月29日）突然有人私line訊息聯繫她，對方誆以只要匯款買點數，屆時若在網站內贏錢，便可用點數兌換出金給她。
黃婦不疑有他，按照對方指示前往林口區中山路某間銀行，準備匯出20萬到指定帳戶。承辦錢姓行員見黃婦匯款金額不小，關心詢問其用途，面對詢問黃婦沒有遮掩直說「是玩博弈遊戲儲值用」。
行員一聽直覺有異，提醒黃婦這可能是詐騙，但黃婦執意匯款，行員先假意協辦，隨即通報轄區派出所派員前往協處。林口警分局文林所警員華宏麟、黃政豪獲報立即趕抵，詢問黃婦用途。黃婦仍堅稱是要博弈儲值用。警不厭其煩解說，並提醒黃婦，線上博弈點數換現金並不合法，再以詐騙案例說明，黃婦才打消匯款念頭，成功保住黃婦面免遭騙20萬元。
林口警呼籲，立法院已於去年（2021年）12月28日三讀通過刑法修正案，明文規範「以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方式賭博財物者」亦涉犯刑法第266條賭博罪，因此切勿輕信網路博弈高賠率、輕鬆致富等話術，這些都是詐騙手法，一旦遭詐恐求償無門，千萬勿上當受騙。
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