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影／台中清水港區建築工地強風吹倒鷹架 2工人受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

颱風未到，台中海線地區今天風勢強，台中市清水區一棟建築工地今天發生鷹架倒塌，在地面工作中的一輛預拌混凝土車，駕駛和押送員都被掉下的鷹架打到，二人受傷，勞檢單位正派人到場調查這件工安意外中。

清水警分局今天中午獲報，立即派員警到工地現場了解，確保工地附近安全，二名傷者出院後，將到派出所製作筆錄。

二名傷者被送到童綜合醫院治療，受傷的50歲王姓男子，意識清楚，左手掌骨折，左手臂撕裂傷，37歲賴男，意識清楚，左肢體擦挫傷，兩人都在中午1點多到院，檢查治療後，2點10分出院。

據了解，37歲賴男是水泥預拌車駕駛，50歲王男是混凝土押送員，二人都是在地面工作，今天港區風勢強，這棟大樓工地上層部分鷹架被強風吹斜，有些掉落地面，當時幸無路人經過。

中央氣象局已發布陸上強風特報，第11號颱風外圍環流影響，西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風；金門及西半部平地亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

台中市清水區一處建築工地今天發生鷹架倒塌，二名工人受傷。圖／民眾提供
台中市清水區一處建築工地今天發生鷹架倒塌，二名工人受傷。圖／民眾提供
台中市清水區一處建築工地今天發生鷹架倒塌，二名工人受傷。圖／民眾提供
台中市清水區一處建築工地今天發生鷹架倒塌，二名工人受傷。圖／民眾提供

颱風 工安 台中市

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