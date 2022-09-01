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高雄聯結車轉彎輾斃電動單車騎士 警查出司機酒駕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄鳳山區聯結車今天上午擦撞一輛電動單車，導致騎士摔落後，上半身遭輾變形，慘死輪下。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區聯結車今天上午擦撞一輛電動單車，導致騎士摔落後，上半身遭輾變形，慘死輪下。記者石秀華／翻攝
高雄市柳姓男子今天上午駕駛聯結車，行經高鳳路右轉過埤路時，疑因視線死角，未注意後方同向黃姓男子騎乘的電動單車，黃男機車遭聯結車擦撞後，當場人車倒地，黃男摔落輪下，身體遭輾壓變形，慘死輪下，柳被警方測出有酒駕，詳細車禍肇責由警方調查中。

警方調查，46歲柳姓男子今天上午11點多駕駛聯結車行經高鳳路右轉過埤路時，疑大車視線死角，未注意後方同向的由黃姓男子（60歲）騎乘的電動自行車，車身轉彎時，撞及黃男單車。

黃男電動單車被聯結車擦撞後，重心不穩，連人帶車倒地，摔落輪下，當場上半身被輾壓變形；由於黃姓男子已明顯死亡，救護車抵達現場，未送醫。

警方事後對聯結車柳姓司機進行酒測，發現酒測值達每公升0.07毫克，由於疑肇事撞死人，警方將依過失致死及公共危險罪嫌送辦。

高市黃男的電動單車被聯結車擦撞後，摔落輪下，當場上半身被輾壓變形死亡。記者石秀華／翻攝
高市黃男的電動單車被聯結車擦撞後，摔落輪下，當場上半身被輾壓變形死亡。記者石秀華／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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