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台南7旬婦人遭詐騙 警方及時逮車手追回42萬元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

警方發現范男在裕農路與裕農五街口徘徊，見其行蹤可疑，對他盤查，他眼見事跡敗露，主動交付所取贓款42萬元。記者邵心杰／翻攝
警方發現范男在裕農路與裕農五街口徘徊，見其行蹤可疑，對他盤查，他眼見事跡敗露，主動交付所取贓款42萬元。記者邵心杰／翻攝
台南72歲吳姓婦人昨天接到詐騙電話，誆騙她涉洗錢防制法，需監管其名下財產，要求她提領戶頭內現金作證物送到台北開庭，她嚇得到銀行提領42萬元，在自家附近公園將錢交給車手，所幸她家雇用清潔工察覺有異報警，警方趕往現場，在公園附近找到20歲范姓車手並追回42萬元。

警方調查，吳婦昨天上午9時許，接到一通不知名電話表示，她因涉嫌洗錢防制法，需將監管其名下財產，謊稱要將物證送至台北開庭，要求她將銀行戶頭內的現金提領出來，並拿至東區裕永一街與裕永路的公園，對方會派員到場收取款項。

詐騙集團成員在電話中要求她加入Line且電話全程保持暢通，藉此控制其行為。當天下午3時許，她自銀行帳戶提領42萬元後，依其指示將該筆現金帶到自家附近公園，並交給車手。所幸，她在與對方通話時的神情有異，家中所雇用的陳姓清潔工機警察覺，隨即報警處理。

台南市警一分局莊敬派出所獲報，立即派遣巡佐王志義、警員徐立昇、周敦婷、郭銘斌等到場查處了解，還好報案人及時通報，員警研判車手應該還在附近尚未離去，即刻在公園附近巡邏查訪。

隨後，警方發現范男在裕農路與裕農五街口徘徊，形跡可疑，王等人對他盤查，范男眼見事跡敗露，主動交付所取贓款42萬元，全案依詐欺罪移送台南地檢署後交保，限制住居。

詐騙集團成員在電話中要求吳婦加入Line，並指示她到自家附近公園內交付42萬元現金。記者邵心杰／翻攝
詐騙集團成員在電話中要求吳婦加入Line，並指示她到自家附近公園內交付42萬元現金。記者邵心杰／翻攝

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