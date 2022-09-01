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高雄阿伯想投資50萬賺452萬 警勸：錢砸下去就沒了
高雄市一名吳姓男子接獲投資訊息，對方聲稱有股票可增值8倍，好康獨享，吳告知有50萬積蓄，對方誆騙可賺452萬，吳想致富至銀行匯款，幸行員報警；警方勸「這麼好賺，對方不自己賺，只要錢匯過去，就回不來」，一語驚醒吳男。
鳳山警分局成功派出所員警上個月30日上午11時許，接獲轄區郵局人員通報，指64吳姓男子欲解除美元保單並匯款，疑似欲投資詐騙；警方於是趕抵郵局了解。
警方抵達郵局後，趨前詢問吳男匯款原因，吳男表示有接到投資管道的訊息，對方聲稱投資股票可獲利8倍之多，好康只有讓他知道，他表達濃厚興趣後，向對方表示，自己有一筆美元保單50萬，對方遊說他投資50萬就能拿回452萬，讓他信以為真。
警方勸吳男別傻了，如果這麼好賺，對方為何不自己賺，並勸阻吳南如果錢匯出去給對方，不僅賺不到錢，錢都拿不回來，吳男被警方一席話驚醒，才恍然大悟，感謝警方保住他的存款。
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