開學首日小一新生哭坐在公園 員警一問是不知回家路

新北市兩名國小一年級新生前天哭坐在公園裡，被熱心民眾帶至一旁的海山警分局江翠派出所，員警一問才知二人放學後不知回家路該怎麼走，安撫後通知焦急的家長到派出所接人。記者王長鼎／翻攝 新北市兩名文聖國小一年級新生前天哭坐在板橋區石雕公園裡，被熱心民眾帶至一旁的海山警分局江翠派出所，員警一問才知二人放學後不知回家路該怎麼走，從文聖國小迷路走了約一公里至石雕公園，經安撫後通知焦急的家長到派出所接人。

前天開學日當天下午，民眾見兩名身著文聖國小運動服新小一男生，在石雕公園內哭泣，熱心將兩名男童帶至公園旁的江翠派出所，員警張浩軒、吳政峯見兩名男童因害怕情緒不穩、不斷啜泣，先拿出餅乾安撫情緒後，經詢問兩人都是一年級新生，前天第一天上學，放學後不知道回家的路怎麼走，才會一起離開校園，從文聖國小迷路走到距離約一公里遠的石雕公園。

員警了解狀況後，立即查詢男童家長資料，打電話連繫家長，才知兩名男童的家長當時都在海山警分局文聖派出所報案。據家長表示，前天下課後應該由安親班接走，卻接到安親班來電指稱，於校門口清點人數時，遲遲未見兩位男童，於是致電給家長詢問是否有先至學校接走小孩，得知小孩不見後雙方家長十分心急，立即至文聖派出所報案。

正當員警為家長製作筆錄時，接獲江翠所員警來電，說兩名迷路小孩正在該所內，家長這才如釋重負，放下心中的一塊大石，立即至江翠派出所將小孩帶返家，並不斷向員警道謝，十分感激員警的協助。