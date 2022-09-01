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新北警執行四季交安專案 今年7、8月逮無照駕駛5720件

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局配合交通部執行四季交安專案，今年7、8月逮無照駕駛5720件，新北交大呼籲民眾共同維護道路交通安全。記者王長鼎／翻攝
新北市警局配合交通部執行四季交安專案，今年7、8月逮無照駕駛5720件，新北交大呼籲民眾共同維護道路交通安全。記者王長鼎／翻攝
新北市交通大隊配合交通部及新北市警局規畫「四季執法專案」，今年度第3季以「安全駕駛」為主軸，針對「不超速、不逼車、不無照」加強執法，新北警方於今年7至8月，共取締超速60公里以上的嚴重超速違規149件、包含逼車等危險駕駛84件、無照駕駛5720件，新北交大呼籲民眾共同維護道路交通安全。

為保障交通環境安全順暢，交通部規畫「四季執法專案」，構建交通安全防護網，以降低事故、事故帶來的傷亡潛在風險，第一季執法主題是酒駕執法，第二季則是和用路人息息相關的「路口安全」，新北警方第一季1至3月取締酒駕1338件、其中移送公共危險罪665件；第二季4至6月取締未禮讓行人、闖紅燈、行人違規等路口重點違規項目5萬4026件。

新北市交通大隊表示，四季交安專案第三季以「安全駕駛」為主軸，今年7至8月依轄區道路特性、民眾報案等資訊，每周五、六、日規畫夜間及深夜時段加強攔檢稽查，針對台7乙、疏洪道路等道路列入加強勤務部署路段，結合監理站及環保局實施聯合稽查，擴大防處青少年改裝車輛，以確保行車安全。

交大表示，7 至8月共取締超速60公里以上的嚴重超速違規149件、包含逼車等危險駕駛84件、無照駕駛5720件，較去年同期提升62%。警方強調，取締只是手段，安全才是目的，加強取締主要是強化民眾「不超速、不逼車、不無照」等安全駕駛觀念，保障你我行車安全。

新北市警局配合交通部執行四季交安專案，今年7、8月逮無照駕駛5720件，新北交大呼籲民眾共同維護道路交通安全。記者王長鼎／翻攝
新北市警局配合交通部執行四季交安專案，今年7、8月逮無照駕駛5720件，新北交大呼籲民眾共同維護道路交通安全。記者王長鼎／翻攝
新北市警局配合交通部執行四季交安專案，今年7、8月逮無照駕駛5720件，新北交大呼籲民眾共同維護道路交通安全。記者王長鼎／翻攝
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