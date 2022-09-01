快訊

半導體搶才 台積磁吸效應外商無奈「要不要投資台灣？」

一個鄭寶清、綠營兩種反應 側翼罵背骨卻不見議員惡言？

王必勝外遇事件歷經10個月 妻尤香玉「一句話」展現高EQ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄孝男帶便當匯款10萬 警見關鍵字揭騙局

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名陳姓男子日前加入Line創投群組，對方誆稱可代為操盤獲利，陳信以為真，帶著要送父親的便當，先去銀行匯款10萬，行員發現有異報警，警方查看陳男手機，發現「UOSHENG」多起詐騙案例金融網站關鍵字，揭穿騙局。

三民二警分局覺民派出所警員張俊仁、趙蓓琳28日執行巡邏勤務，接獲轄內銀行行員通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款10萬，於是趕抵銀行了解。

警方到場關懷提問，45歲陳姓男子聲稱，日前加入Line創投群組，由網路理財專家引薦「UOSHENG」外匯金融網站，誆稱若挹注資金，有專業人士代為操盤，將可收穫巨利。

陳男說，原本中午前要帶便當給在住鼓山區的父親吃，想說出門了，順便帶便當先來匯款；警方聽聞關鍵字「UOSHENG」是多起詐騙案例的金融網站關鍵字，當即對陳男解說，此為典型「假投資真詐財」騙局，並藉機分享多件相關新聞案例。

陳男聽到警方勸說，驚覺自己險遭詐騙，慶幸有警方及銀行的協助，打消匯款念頭。

警方聽聞陳姓男子提起的關鍵字「UOSHENG」，是多起詐騙案例的金融網站，當即對陳男解說，此為典型「假投資真詐財」騙局。記者石秀華／翻攝
警方聽聞陳姓男子提起的關鍵字「UOSHENG」，是多起詐騙案例的金融網站，當即對陳男解說，此為典型「假投資真詐財」騙局。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子帶著要送給父親的便當，先至銀行匯款10萬想投資致富，警方見關鍵字揭穿騙局，保住他積蓄。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子帶著要送給父親的便當，先至銀行匯款10萬想投資致富，警方見關鍵字揭穿騙局，保住他積蓄。記者石秀華／翻攝

詐騙

延伸閱讀

獨／高雄人蛇主嫌從詐欺車手幹起 警曝他暫不敢回台

新北教育局創23個Line群行銷 候用校長怒喊對學子無益

LINE電腦版新功能 一鍵標註群組全部成員

靜音沒用了！LINE更新這1功能 網喊一直被騷擾「老闆最開心」

相關新聞

士林站噁男吐痰抹扶手桿引發乘客恐慌奔逃 北捷開罰4500元

台北捷運士林站今天早上通勤時間，突然有群人在尖叫，並向前衝離開，還能看見有人拿滅火器、有人腳被踩，也有女士鞋子掉了。北捷...

高雄阿伯想投資50萬賺452萬 警勸：錢砸下去就沒了

高雄市一名吳姓男子接獲投資訊息，對方聲稱有股票可增值8倍，好康獨享，吳告知有50萬積蓄，對方誆騙可賺452萬，吳想致富至...

開學首日小一新生哭坐在公園 員警一問是不知回家路

新北市兩名文聖國小一年級新生前天哭坐在板橋區石雕公園裡，被熱心民眾帶至一旁的海山警分局江翠派出所，員警一問才知二人放學後...

新北警執行四季交安專案 今年7、8月逮無照駕駛5720件

新北市交通大隊配合交通部及新北市警局規畫「四季執法專案」，今年度第3季以「安全駕駛」為主軸，針對「不超速、不逼車、不無照...

高雄孝男帶便當匯款10萬 警見關鍵字揭騙局

高雄市一名陳姓男子日前加入Line創投群組，對方誆稱可代為操盤獲利，陳信以為真，帶著要送父親的便當，先去銀行匯款10萬，...

驚險！8歲男童妞妞車騎到快車道旁 清水警車安全載回人車

一名8歲男童昨天傍晚騎妞妞車，不知不覺「妞」到台中市梧棲區港埠路快車道旁，險象環生，員警獲報到場，開警車載男童和妞妞車回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。