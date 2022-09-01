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高雄孝男帶便當匯款10萬 警見關鍵字揭騙局
高雄市一名陳姓男子日前加入Line創投群組，對方誆稱可代為操盤獲利，陳信以為真，帶著要送父親的便當，先去銀行匯款10萬，行員發現有異報警，警方查看陳男手機，發現「UOSHENG」多起詐騙案例金融網站關鍵字，揭穿騙局。
三民二警分局覺民派出所警員張俊仁、趙蓓琳28日執行巡邏勤務，接獲轄內銀行行員通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款10萬，於是趕抵銀行了解。
警方到場關懷提問，45歲陳姓男子聲稱，日前加入Line創投群組，由網路理財專家引薦「UOSHENG」外匯金融網站，誆稱若挹注資金，有專業人士代為操盤，將可收穫巨利。
陳男說，原本中午前要帶便當給在住鼓山區的父親吃，想說出門了，順便帶便當先來匯款；警方聽聞關鍵字「UOSHENG」是多起詐騙案例的金融網站關鍵字，當即對陳男解說，此為典型「假投資真詐財」騙局，並藉機分享多件相關新聞案例。
陳男聽到警方勸說，驚覺自己險遭詐騙，慶幸有警方及銀行的協助，打消匯款念頭。
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