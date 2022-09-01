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驚險！8歲男童妞妞車騎到快車道旁 清水警車安全載回人車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

中市梧棲區一名男童昨天傍晚在住家附近騎妞妞車，不知不覺騎到梧棲區港埠路二段快車道旁很危險，員警護送人車回家。圖／警方提供
中市梧棲區一名男童昨天傍晚在住家附近騎妞妞車，不知不覺騎到梧棲區港埠路二段快車道旁很危險，員警護送人車回家。圖／警方提供

一名8歲男童昨天傍晚騎妞妞車，不知不覺「妞」到台中市梧棲區港埠路快車道旁，險象環生，員警獲報到場，開警車載男童和妞妞車回派出所途中，剛好看到急找男童的母親，男童說自己也不知道，為何「妞來妞去」就騎到離家一公里外的大馬路。

梧棲區1名8歲男童昨天傍晚4點，在住家附近騎妞妞車，不知不覺騎到了梧棲區港埠路二段快車道旁遊蕩，離他家一公里多，當時正值下班時間港埠路車流量大、車速快，險象環生，民眾發現男童非附近住家小孩，向警方報案。

台中市清水警分局安寧所警員姚易呈、吳心雅迅速趕到現場，吳心雅一眼認出男童住在派出所附近，經檢視男童身上未受傷，吳員蹲下安撫其情緒，說會帶男童回家時，男童用手比著自己的妞妞車並無辜看著警察，原來是擔心自己的妞妞車會被丟下，警員姚易呈一手將妞妞車扛上巡邏車，男童放心跳上巡邏車，跟警方回家。

回程中在警車上，男童好奇不停的發問警察工作內容和巡邏車上的裝備用途，兩名警員一一回答，也告知男童在道路上勿騎乘妞妞車，交通安全宣導，返家途中，剛好遇到男童母親帶著家中小女兒正在住家附近心急如焚尋找兒子，警方下車告知，男童母親看到兒子平安，急著責罵兒子：「怎麼亂跑出門」，警方從中勸和，母子頻頻向警方道謝。

清水警分局安寧派出所長楊邦彥呼籲，家中若有年幼兒童，應隨時注意安全，避免讓幼童離開家人視線，以策安全，平時也可教導幼童走失時正確的求助方式，及熟記家人聯絡資訊，有助快速通知家人。

中市梧棲區一名男童昨天傍晚在住家附近騎妞妞車，不知不覺騎到梧棲區港埠路二段快車道旁很危險，員警護送人車回家。圖／警方提供
中市梧棲區一名男童昨天傍晚在住家附近騎妞妞車，不知不覺騎到梧棲區港埠路二段快車道旁很危險，員警護送人車回家。圖／警方提供
中市梧棲區一名男童昨天傍晚在住家附近騎妞妞車，不知不覺騎到梧棲區港埠路二段快車道旁很危險，員警護送人車回家。圖／警方提供
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