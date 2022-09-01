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花蓮兄弟檔開車遭尾隨攻擊 奪刀反擊1人被砍重傷
花蓮縣吉安鄉北安街昨晚發生一起刀械攻擊案件，一名黃姓男子疑似尋仇反被利刃砍傷，倒臥血泊中，送醫急救仍未脫離險境。警方循線逮捕一名謝姓嫌犯，謝嫌供稱因遭車子尾隨、3名陌生男子持械攻擊，才會奪刀反擊，警方正追緝其他涉案人，釐清案情。
48歲的謝姓嫌犯供稱，昨晚與弟弟駕駛貨車到北安街附近，發現後方有一輛白色自小客車一路尾隨，兩人提高警覺繞行一段路，白車仍緊跟在後，兄弟倆於是在北安街巷弄間停車，下車詢問，對方車上有3人，雙方交談一下，對方就拿出棍棒、刀械攻擊。
謝嫌供稱並不認識對方，因遭到攻擊，為求自保才奪刀反擊，對方其中一名男子遭砍傷，其他2人逃逸，兄弟倆因為手部也被割傷，自行開車到醫院就醫後離去。
吉安警分局偵查隊長王世光說，昨晚8時40分獲報後趕到現場，發現黃姓男子倒在巷弄間，手、腹部有刀傷，經消防人員送往花蓮慈濟醫院急救，還在急救，尚未脫險。
警方封鎖現場採證，並調閱監視器畫面，尋獲謝姓兄弟駕駛的小貨車，今天凌晨1時許又在花蓮市中山路巷弄間找到白色自小客車，車上有棍棒及繩索，並循線在吉安鄉一處民宅找到48歲謝嫌，列為殺人未遂案準現行犯，目前已針對涉案車輛採證，並全力緝捕其他涉案人，釐清案情。
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