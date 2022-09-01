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士林站噁男吐痰抹扶手桿引發乘客恐慌奔逃 北捷開罰4500元
台北捷運士林站今天早上通勤時間，突然有群人在尖叫，並向前衝離開，還能看見有人拿滅火器、有人腳被踩，也有女士鞋子掉了。北捷對此表示，8時40分許，有名約30歲男子於車廂內吐痰塗抹於扶手桿，與乘客發生糾紛，車輛延誤1分30秒，後續將依法處4500元。
北捷說明，士林站往淡水方向一部列車，司機員回報有旅客啟動對講機，列車停妥後大量旅客下車，站長上車確認後為一名約30歲男性於車廂內吐痰並塗抹扶手桿，其他旅客制止時產生糾紛，延誤約1分半，行控中心已安排下游車站加強清潔消毒，目前營運正常。
北捷表示，行控中心已立即依照SOP通知捷警及轄區員警，並將該名旅客留置，後續交由警方處理。後續將依「大眾捷運法」第50條第1項第9款，於大眾捷運系統內隨地吐痰且汙染環境，處4500元罰鍰。
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