快訊

半導體搶才 台積磁吸效應外商無奈「要不要投資台灣？」

一個鄭寶清、綠營兩種反應 側翼罵背骨卻不見議員惡言？

王必勝外遇事件歷經10個月 妻尤香玉「一句話」展現高EQ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子偷竊機車到愛河邊呼呼大睡 警緝獲發現他隨身帶小刀

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄44歲的蕭姓男子看到路旁一輛機車沒拔鑰匙，隨即跳上車發動引擎揚長而去，車主發現機車遭竊報警，警方調閱周邊監視器，順利在愛河邊埋伏，見蕭男現身隨即上前逮人，還在蕭的提袋內發現一把小刀，所幸警方動作迅速，未讓蕭有反抗機會，警詢後依竊盜罪移送法辦。

鼓山警分局表示，蕭男日前騎腳踏車經過過鼓山二路時，發現車主的機車鑰匙未拔，於是停妥自己的腳踏車後，騎著這一輛機車往愛河揚長而去。

車主發現機車被偷立即報案，警方調閱周邊監視器畫面，鎖定涉案人為轄區蕭姓男子，派員沿蕭男去向搜索，最後在愛河邊發現遭竊機車，蕭男則在愛河畔呼呼大睡，於是在車旁埋伏，等蕭男上前後一擁而上，隨即將他壓制逮捕。

警方搜索時，還在蕭男提袋內發現一把小刀，由於先前台南爆發殺警案，讓警方更為謹慎應對，幸動作迅速，未讓蕭有反抗機會。蕭男供稱，他是看到機車鑰匙沒拔，才會騎著四處遊蕩，身上小刀只是拿來防身。全案警詢後，依竊盜罪移送法辦，並清查蕭男有無涉及其他案件。

蕭姓男子騎乘竊來的機車四處遊蕩，最後被警方查獲。圖/讀者提供
蕭姓男子騎乘竊來的機車四處遊蕩，最後被警方查獲。圖/讀者提供
蕭姓男子騎乘竊來的機車四處遊蕩，最後被警方查獲。圖/讀者提供
蕭姓男子騎乘竊來的機車四處遊蕩，最後被警方查獲。圖/讀者提供

愛河 偷竊

延伸閱讀

鄰居買2車位停腳踏車！他喊「有錢真好」1.4萬人讚爆：要珍惜　

93歲「蜘蛛人」徒手爬3樓外牆回家取鑰匙 鄰居淡定：他家都這樣

愛河「幾隻小海豹」掀戰 柯志恩嗆：把話聽清楚

「無所事事小海豹」現身愛河 陳其邁：今夏高雄最療癒

相關新聞

士林站噁男吐痰抹扶手桿引發乘客恐慌奔逃 北捷開罰4500元

台北捷運士林站今天早上通勤時間，突然有群人在尖叫，並向前衝離開，還能看見有人拿滅火器、有人腳被踩，也有女士鞋子掉了。北捷...

高雄阿伯想投資50萬賺452萬 警勸：錢砸下去就沒了

高雄市一名吳姓男子接獲投資訊息，對方聲稱有股票可增值8倍，好康獨享，吳告知有50萬積蓄，對方誆騙可賺452萬，吳想致富至...

開學首日小一新生哭坐在公園 員警一問是不知回家路

新北市兩名文聖國小一年級新生前天哭坐在板橋區石雕公園裡，被熱心民眾帶至一旁的海山警分局江翠派出所，員警一問才知二人放學後...

新北警執行四季交安專案 今年7、8月逮無照駕駛5720件

新北市交通大隊配合交通部及新北市警局規畫「四季執法專案」，今年度第3季以「安全駕駛」為主軸，針對「不超速、不逼車、不無照...

高雄孝男帶便當匯款10萬 警見關鍵字揭騙局

高雄市一名陳姓男子日前加入Line創投群組，對方誆稱可代為操盤獲利，陳信以為真，帶著要送父親的便當，先去銀行匯款10萬，...

驚險！8歲男童妞妞車騎到快車道旁 清水警車安全載回人車

一名8歲男童昨天傍晚騎妞妞車，不知不覺「妞」到台中市梧棲區港埠路快車道旁，險象環生，員警獲報到場，開警車載男童和妞妞車回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。