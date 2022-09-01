男子偷竊機車到愛河邊呼呼大睡 警緝獲發現他隨身帶小刀

高雄44歲的蕭姓男子看到路旁一輛機車沒拔鑰匙，隨即跳上車發動引擎揚長而去，車主發現機車遭竊報警，警方調閱周邊監視器，順利在愛河邊埋伏，見蕭男現身隨即上前逮人，還在蕭的提袋內發現一把小刀，所幸警方動作迅速，未讓蕭有反抗機會，警詢後依竊盜罪移送法辦。

鼓山警分局表示，蕭男日前騎腳踏車經過過鼓山二路時，發現車主的機車鑰匙未拔，於是停妥自己的腳踏車後，騎著這一輛機車往愛河揚長而去。

車主發現機車被偷立即報案，警方調閱周邊監視器畫面，鎖定涉案人為轄區蕭姓男子，派員沿蕭男去向搜索，最後在愛河邊發現遭竊機車，蕭男則在愛河畔呼呼大睡，於是在車旁埋伏，等蕭男上前後一擁而上，隨即將他壓制逮捕。