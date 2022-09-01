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影／他農會臨櫃匯款86萬5千給陌生人 行員報警及時阻詐
鄭姓男子到台中大甲農會本部要臨櫃匯款86萬5千元，行員查出他要匯出的帳號有異報警，他說在自己臉書貼文要蓋農用倉庫放農機具，臉書收到陌生訊息稱有意願承包興建農用倉庫營建工程，對方說提早匯款可省下5萬元，鄭男不疑想匯錢，行員和警員及時阻詐。
大甲警分局長吳燕山昨到農會頒發感謝狀及致贈禮品，大甲派出所日前接獲大甲農會本會報案，稱民眾疑遭詐騙，警員謝瑋哲、陳明鴻獲報到場了解，66歲鄭姓男子要蓋農用倉庫放置農機具，在自己臉書發布相關興建工程訊息，有天收到1名自稱承包商的陌生訊息，稱可興建農用倉庫，估價後費用為100多萬元，另外稱如果提早支付部分工程款的話，即刻現省5萬元。
鄭男為省下這筆錢，不疑有他，依照指示到大甲農會本會要匯款86萬5千至指定帳戶，當作該農用倉庫的預支工程款，經機警的行員在不斷關懷提問該筆款項用途之下，覺得有異，查出他要匯出的帳戶金流異常，員警也趕到，一眼識破是詐騙手法，鄭男也聯繫不上對方，他才恍然大悟放棄匯款，向細心詢問行員及耐心講解的員警道謝。
大甲警分局長吳燕山昨天到農會頒發感謝狀及致贈禮品，也肯定員警與轄內金融機構行員進行反詐騙宣導並建立通報機制隨即協助攔阻，他呼籲，詐騙方式層出不窮，面對電話或是網路訊息應秉持謹慎查證的態度，對家中長者應主動打電話關心，並關懷每日動向，如有任何疑問，可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查證。
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