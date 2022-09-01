影／他農會臨櫃匯款86萬5千給陌生人 行員報警及時阻詐

鄭姓男子到台中大甲農會本部要臨櫃匯款86萬5千元，行員查出他要匯出的帳號有異報警，他說在自己臉書貼文要蓋農用倉庫放農機具，臉書收到陌生訊息稱有意願承包興建農用倉庫營建工程，對方說提早匯款可省下5萬元，鄭男不疑想匯錢，行員和警員及時阻詐。

大甲警分局長吳燕山昨到農會頒發感謝狀及致贈禮品，大甲派出所日前接獲大甲農會本會報案，稱民眾疑遭詐騙，警員謝瑋哲、陳明鴻獲報到場了解，66歲鄭姓男子要蓋農用倉庫放置農機具，在自己臉書發布相關興建工程訊息，有天收到1名自稱承包商的陌生訊息，稱可興建農用倉庫，估價後費用為100多萬元，另外稱如果提早支付部分工程款的話，即刻現省5萬元。

鄭男為省下這筆錢，不疑有他，依照指示到大甲農會本會要匯款86萬5千至指定帳戶，當作該農用倉庫的預支工程款，經機警的行員在不斷關懷提問該筆款項用途之下，覺得有異，查出他要匯出的帳戶金流異常，員警也趕到，一眼識破是詐騙手法，鄭男也聯繫不上對方，他才恍然大悟放棄匯款，向細心詢問行員及耐心講解的員警道謝。