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早餐店大型置物架遭竊 賊辯一時「酒醉糊塗」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄34歲蘇姓男子日前深夜開車竊走楠梓區某間早餐店外的置物架，事後業者報警；警方通知蘇男到案說明，他竟辯稱，當天酒醉糊塗行竊，隔天還驚見置物架在車內，表示願意歸還。但說詞未被採信，警詢後，將蘇男依竊盜罪函送偵辦。

楠梓警分局楠梓派出所於8月29日清晨5時，接獲轄內早餐店報案稱，放在店外的置物架不翼而飛，警方獲報調閱監視器，發現蘇男在當天，趁店家還未營業，將放在店前的置物架搬走，先是硬塞後車廂未果，後又改放後座，才將置物架竊走。

警方以車追人，並在昨天通知蘇男到案；他坦承犯行，但辯稱當下因酒醉糊塗不省人事，才會鑄下大錯。

蘇男還說，隔天酒醒才驚覺為何車內塞有大型置物架，並表明願意歸還竊取的置物架；對於他的說詞，警方不願採信，警詢後，將人依竊盜罪函送偵辦。

高雄34歲蘇姓男子日前竊走楠梓區某間早餐店外的置物架，辯稱當下因酒醉糊塗不省人事，才會鑄下大錯，被警方依法函送。記者陳弘逸／翻攝
高雄34歲蘇姓男子日前竊走楠梓區某間早餐店外的置物架，辯稱當下因酒醉糊塗不省人事，才會鑄下大錯，被警方依法函送。記者陳弘逸／翻攝

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