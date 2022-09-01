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變裝工業區大盜出沒 嘉義民雄警奔300公里逮宵小

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

全台工業區老闆們請注意！一名66歲許姓宵小特愛鎖定工業區進行偷竊，日前在嘉義縣1晚就直闖3間民雄鄉工業區的公司進行偷竊，過程中3度變裝，長袖、短袖到無袖製造斷點，相當狡猾，民雄警分局員警飛奔300公里，前天於新北市逮捕許姓工業區大盜，警方訊後將許嫌依竊盜罪嫌送辦，經檢察官聲請羈押，法院裁定收押。

警方表示，許嫌偷竊得手共約15萬元，犯案前一日先身穿簡便衣裝、頭戴鴨舌帽，騎乘腳踏車於工業區附近徘徊，尋找下手目標及合適侵入點，並於深夜待目標公司熄燈後，潛入屋內翻箱倒櫃，偷走員工及公司財物。

民雄工業區一夜發生3起竊盜案，民雄分局立即成立專案小組，積極擴大調閱周邊監視器，並針對竊嫌可能逃逸方向及藏匿地點進行分析。

警方調查發現，竊嫌犯案前後均騎腳踏車離去，經警方持續追查，並以警方資料庫分析比對竊嫌犯案習慣、手法及工具等，鎖定居住新北市具多項竊盜前科的許姓慣竊。

專案小組前天前往許嫌的新北市中和區住處執行搜索，現場查獲許嫌犯案所攜帶背包及穿著衣物、帽子等犯罪工具，許嫌向警方聲稱，是隨機下手犯案，警方訊後將許嫌依竊盜罪嫌送辦，並經檢察官聲請羈押，法院裁定收押。

民雄警分局長黃維章呼籲，街坊鄰居平時應多交流互動守望相助，遇有可疑人士應及時向保全反應並提醒附近鄰居，建議可於四周裝設監視器，以威嚇預謀犯案之潛在竊嫌，提升整體監控力，降低竊盜發生率。

特愛鎖定工業區偷竊變裝宵小，嘉義民雄分局警飛奔300公里，前天於新北市逮捕許姓工業區大盜，法院裁定收押。記者呂慧瑜／翻攝
特愛鎖定工業區偷竊變裝宵小，嘉義民雄分局警飛奔300公里，前天於新北市逮捕許姓工業區大盜，法院裁定收押。記者呂慧瑜／翻攝
特愛鎖定工業區偷竊變裝宵小，嘉義民雄分局警飛奔300公里，前天於新北市逮捕許姓工業區大盜，法院裁定收押。記者呂慧瑜／翻攝
特愛鎖定工業區偷竊變裝宵小，嘉義民雄分局警飛奔300公里，前天於新北市逮捕許姓工業區大盜，法院裁定收押。記者呂慧瑜／翻攝

竊盜 偷竊

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