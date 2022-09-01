聽新聞
test
0:00 / 0:00
變裝工業區大盜出沒 嘉義民雄警奔300公里逮宵小
全台工業區老闆們請注意！一名66歲許姓宵小特愛鎖定工業區進行偷竊，日前在嘉義縣1晚就直闖3間民雄鄉工業區的公司進行偷竊，過程中3度變裝，長袖、短袖到無袖製造斷點，相當狡猾，民雄警分局員警飛奔300公里，前天於新北市逮捕許姓工業區大盜，警方訊後將許嫌依竊盜罪嫌送辦，經檢察官聲請羈押，法院裁定收押。
警方表示，許嫌偷竊得手共約15萬元，犯案前一日先身穿簡便衣裝、頭戴鴨舌帽，騎乘腳踏車於工業區附近徘徊，尋找下手目標及合適侵入點，並於深夜待目標公司熄燈後，潛入屋內翻箱倒櫃，偷走員工及公司財物。
民雄工業區一夜發生3起竊盜案，民雄分局立即成立專案小組，積極擴大調閱周邊監視器，並針對竊嫌可能逃逸方向及藏匿地點進行分析。
警方調查發現，竊嫌犯案前後均騎腳踏車離去，經警方持續追查，並以警方資料庫分析比對竊嫌犯案習慣、手法及工具等，鎖定居住新北市具多項竊盜前科的許姓慣竊。
專案小組前天前往許嫌的新北市中和區住處執行搜索，現場查獲許嫌犯案所攜帶背包及穿著衣物、帽子等犯罪工具，許嫌向警方聲稱，是隨機下手犯案，警方訊後將許嫌依竊盜罪嫌送辦，並經檢察官聲請羈押，法院裁定收押。
民雄警分局長黃維章呼籲，街坊鄰居平時應多交流互動守望相助，遇有可疑人士應及時向保全反應並提醒附近鄰居，建議可於四周裝設監視器，以威嚇預謀犯案之潛在竊嫌，提升整體監控力，降低竊盜發生率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言