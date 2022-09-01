女騎車上國道一號墜大甲溪 警消尋獲冰冷遺體

顏女今晨不明原因墜落大甲溪，大批警消出動搜溺，尋獲顏女已無呼吸心跳，送醫不治。圖／讀者提供

台中市36歲顏女今晨騎車闖入國道一號，並將機車停在北上164.2公里處，隨後墜落大甲溪。警消獲報馳抵搜救，今晨1點多尋獲顏女已無呼吸心跳，送醫急救仍不治。據悉，顏女疑心情不佳選擇輕生，進一步死因有待檢察官相驗釐清。

今天清晨顏女獨自騎機車外出，國道三隊員警在國一北上164.2公里處發現一輛機車停靠在旁，聯絡車主顏女胞兄，胞兄表示，妹妹心情不好騎車外出。警方未在國道上發現顏女，請求消防局協尋搜溺。

零點39分，神岡分隊到場回報表示，國道上由1輛豐原分隊器材車由國道上方，由上往下照明，其餘車輛停於平面道路堤防邊，人員徒步進入大甲溪河床相對位置搜尋。

台中市消防局表示，1點2分回報接觸患者，患者OHCA，並將利用器材車吊臂低所救助，將患者送至國道上方後送醫，現場後續交由員警處理。

顏女送豐原醫院急救，院方表示，顏女四肢、胸部挫傷，右邊皮膚皮下氣腫，右邊肋骨斷裂、氣胸、肝臟破裂，經急救無效，於2點23分宣告死亡。

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