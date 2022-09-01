快訊

半導體搶才 台積磁吸效應外商無奈「要不要投資台灣？」

一個鄭寶清、綠營兩種反應 側翼罵背骨卻不見議員惡言？

王必勝外遇事件歷經10個月 妻尤香玉「一句話」展現高EQ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎士深夜閃狗掉入大排水溝 身體懸吊半空中幸獲救

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

一名林姓機車騎士昨天深夜行經雲林縣台西鄉台17線南下車道，忽有野狗竄出，為了閃狗，不慎倒栽蔥摔進路旁深達數公尺的大排水溝，因夜深四下無人，林男費了很大力氣，好不容易才從深溝瀾泥中脫困，雙手攀著水溝的水泥板試圖爬上路面，但無支撐點使不上力，整個身體懸吊在半空中，雙手攀著水泥板大聲求救，幸經巡警路過救起，警員對男子雙手垂吊超過半小時也直呼神勇。

「救命呀！」台西分局崙豐派出所長陳泯澔、警員林靖恩於昨天深夜23時執行巡邏勤務，行經台西鄉台17線南下85.5K處，發現有一名男子雙手拉住排水溝的水泥板拼命呼喊救命，員警立即下車循聲查探，發現一男子垂吊汁泥板上 ，臉露痛苦，見警到來如釋重負，要警察趕緊救他，「我快撐不住了」。

26歲的林姓機車騎士被救起後說明掉落水溝的經過，他說，當晚該處鮮少車輛行駛，他到彰化攝影正要返回台南，行經台17線南下路段時，忽有野狗竄出，因閃避不及，倒栽蔥摔進大排水溝，他奮力從大排瀾泥中爬起，雙手攀著水溝上方的水泥板，試圖爬上來，因深溝達數公尺，加上體力透支無法自行脫困，於是攀著水泥板大聲呼喊「救命」。

男子說，他雙手已麻，渾身無力險要再掉進水溝，幸好警察出現，當時也有一名路人合力相助，才將他拉上來。林男全身沾滿爛泥，感謝警察不怕他一身臭泥，小心翼翼拉著他的雙手從深溝中脫困，「幸好有你們，不然我可能會死在臭水溝裡。躺在地上身上多處挫傷的林男虛弱地感謝警察。

不過警察對林男摔落數公尺深的大水溝，背部撞傷，還能雙手攀著水泥板身體懸吊超過30分鐘，讚嘆林男神勇好體，林男送醫無大礙，警方通知其家人前來照顧，林男感謝熱心民眾及警察將他從鬼門關拉回來。

台西分局長黃念生肯定熱血員警救人，也提醒民眾騎車遇野狗猛吠狂追千萬別怕，保持正常速度穩定離開，以免發生危險。

林姓男子深夜騎機車落大水溝，靠雙手支撐約半小時幸運獲救。記者蔡維斌／翻攝
林姓男子深夜騎機車落大水溝，靠雙手支撐約半小時幸運獲救。記者蔡維斌／翻攝
林姓男子深夜騎機車落大水溝，靠雙手支撐約半小時幸運獲救。記者蔡維斌／翻攝
林姓男子深夜騎機車落大水溝，靠雙手支撐約半小時幸運獲救。記者蔡維斌／翻攝
熱血警員深夜救人。記者蔡維斌／翻攝
熱血警員深夜救人。記者蔡維斌／翻攝

機車騎士

延伸閱讀

宜蘭三星水溝驚見1男盤腿坐 叫喊無回應已死亡

桃園蘆竹工人水溝拉線暈倒 失去生命跡象送醫搶救

83歲阿嬤掉入臭水溝1整夜 所長不怕臭涉水暗溝找到她

新竹女騎士撞護欄飛到3樓高橋下 右腿插進爛泥難動彈

相關新聞

士林站噁男吐痰抹扶手桿引發乘客恐慌奔逃 北捷開罰4500元

台北捷運士林站今天早上通勤時間，突然有群人在尖叫，並向前衝離開，還能看見有人拿滅火器、有人腳被踩，也有女士鞋子掉了。北捷...

高雄阿伯想投資50萬賺452萬 警勸：錢砸下去就沒了

高雄市一名吳姓男子接獲投資訊息，對方聲稱有股票可增值8倍，好康獨享，吳告知有50萬積蓄，對方誆騙可賺452萬，吳想致富至...

開學首日小一新生哭坐在公園 員警一問是不知回家路

新北市兩名文聖國小一年級新生前天哭坐在板橋區石雕公園裡，被熱心民眾帶至一旁的海山警分局江翠派出所，員警一問才知二人放學後...

新北警執行四季交安專案 今年7、8月逮無照駕駛5720件

新北市交通大隊配合交通部及新北市警局規畫「四季執法專案」，今年度第3季以「安全駕駛」為主軸，針對「不超速、不逼車、不無照...

高雄孝男帶便當匯款10萬 警見關鍵字揭騙局

高雄市一名陳姓男子日前加入Line創投群組，對方誆稱可代為操盤獲利，陳信以為真，帶著要送父親的便當，先去銀行匯款10萬，...

驚險！8歲男童妞妞車騎到快車道旁 清水警車安全載回人車

一名8歲男童昨天傍晚騎妞妞車，不知不覺「妞」到台中市梧棲區港埠路快車道旁，險象環生，員警獲報到場，開警車載男童和妞妞車回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。