騎士深夜閃狗掉入大排水溝 身體懸吊半空中幸獲救

一名林姓機車騎士昨天深夜行經雲林縣台西鄉台17線南下車道，忽有野狗竄出，為了閃狗，不慎倒栽蔥摔進路旁深達數公尺的大排水溝，因夜深四下無人，林男費了很大力氣，好不容易才從深溝瀾泥中脫困，雙手攀著水溝的水泥板試圖爬上路面，但無支撐點使不上力，整個身體懸吊在半空中，雙手攀著水泥板大聲求救，幸經巡警路過救起，警員對男子雙手垂吊超過半小時也直呼神勇。

「救命呀！」台西分局崙豐派出所長陳泯澔、警員林靖恩於昨天深夜23時執行巡邏勤務，行經台西鄉台17線南下85.5K處，發現有一名男子雙手拉住排水溝的水泥板拼命呼喊救命，員警立即下車循聲查探，發現一男子垂吊汁泥板上 ，臉露痛苦，見警到來如釋重負，要警察趕緊救他，「我快撐不住了」。

26歲的林姓機車騎士被救起後說明掉落水溝的經過，他說，當晚該處鮮少車輛行駛，他到彰化攝影正要返回台南，行經台17線南下路段時，忽有野狗竄出，因閃避不及，倒栽蔥摔進大排水溝，他奮力從大排瀾泥中爬起，雙手攀著水溝上方的水泥板，試圖爬上來，因深溝達數公尺，加上體力透支無法自行脫困，於是攀著水泥板大聲呼喊「救命」。

男子說，他雙手已麻，渾身無力險要再掉進水溝，幸好警察出現，當時也有一名路人合力相助，才將他拉上來。林男全身沾滿爛泥，感謝警察不怕他一身臭泥，小心翼翼拉著他的雙手從深溝中脫困，「幸好有你們，不然我可能會死在臭水溝裡。躺在地上身上多處挫傷的林男虛弱地感謝警察。

不過警察對林男摔落數公尺深的大水溝，背部撞傷，還能雙手攀著水泥板身體懸吊超過30分鐘，讚嘆林男神勇好體，林男送醫無大礙，警方通知其家人前來照顧，林男感謝熱心民眾及警察將他從鬼門關拉回來。