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國道1嘉義民雄段凌晨化學槽及大貨車翻邊坡 搶救畫面曝光

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

國道1嘉義民雄段今天凌晨12點多，北上256公里發生2台大貨車翻落斜坡，化學槽車駕駛受困車內，嘉縣消防局出動民雄分隊、雙福分隊前往救援，2名駕駛送大林慈濟救治，現場於7點53分排除，恢復通車。

國道1號北上256K今凌晨12點42分發生2台車大禍車翻落斜坡車禍，現場為一輛大貨車與一輛載有易燃性液體之化學槽車發生車禍，均摔落邊坡，化學槽車駕駛受困車內。

縣消防局表示，大貨車駕駛一名男性患者年約38歲、意識清楚、身體多處擦傷，另槽車駕駛一名男性患者，年約40歲、意識模糊、雙腳及手臂骨折受困於車內，破壞車體將其救出，均送大林慈濟救治。

國道公路警察局第四公路警察大隊指出，1輛營業半聯結車，駕駛陳男74年次，該車載運危險物品，丙二醇甲醚醋酸脂，所幸車禍未滲漏。

警方調查表示，今凌晨12點半行經國道1號北向256公里嘉義民雄路段，該化學槽車疑因未注意車前狀態撞擊1輛大貨車駕駛蘇男63年次，造成化學槽半聯結車及大貨車衝出邊坡，現場於7點53分排除，全線恢復通車，由斗南分隊依規定處理。

國道公路警察局第四公路警察大隊指出呼籲，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線110年因未注意車前狀態肇事共6401件，呼籲用路人，駕車務必要注意前方動態及自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以維護自身及他人的行車安全。

國道1嘉義民雄段今天凌晨12點多，北上256公里發生2台大貨車翻落斜坡，化學槽車駕駛受困車內。記者呂慧瑜／翻攝
國道1嘉義民雄段今天凌晨12點多，北上256公里發生2台大貨車翻落斜坡，化學槽車駕駛受困車內。記者呂慧瑜／翻攝

國道1嘉義民雄段今天凌晨12點多，北上256公里發生2台大貨車翻落斜坡，化學槽車駕駛受困車內。記者呂慧瑜／翻攝
國道1嘉義民雄段今天凌晨12點多，北上256公里發生2台大貨車翻落斜坡，化學槽車駕駛受困車內。記者呂慧瑜／翻攝

國道1嘉義民雄段今天凌晨12點多，北上256公里發生2台大貨車翻落斜坡，化學槽車駕駛受困車內。記者呂慧瑜／翻攝
國道1嘉義民雄段今天凌晨12點多，北上256公里發生2台大貨車翻落斜坡，化學槽車駕駛受困車內。記者呂慧瑜／翻攝
國道1嘉義民雄段今天凌晨12點多，北上256公里發生2台大貨車翻落斜坡，化學槽車駕駛受困車內。記者呂慧瑜／翻攝
國道1嘉義民雄段今天凌晨12點多，北上256公里發生2台大貨車翻落斜坡，化學槽車駕駛受困車內。記者呂慧瑜／翻攝
國道1嘉義民雄段今天凌晨12點多，北上256公里發生2台大貨車翻落斜坡，化學槽車駕駛受困車內。記者呂慧瑜／翻攝
國道1嘉義民雄段今天凌晨12點多，北上256公里發生2台大貨車翻落斜坡，化學槽車駕駛受困車內。記者呂慧瑜／翻攝

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