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疑疲勞駕駛…三義鄉小貨車暗夜衝工地翻覆 司機受輕傷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

22歲王姓男子8月30日晚上8點多，疑因疲勞駕駛小貨車在苗栗縣三義鄉水美街路段，衝向對面工地翻覆，他受輕傷送醫無大礙，警方排除酒駕，全案進一步調查處理中。

苗栗警察分局三義分駐所所長林芫興、警員蔡先德，8月30日晚上接獲報案，立即趕往處理，發現小貨車翻覆在水美街工地，王男身體輕微擦傷，當場酒測值零，通知拖吊車到場協助，救護車將王男送醫無大礙。

警方調查，王男駕駛小貨車自台中市下班回家，沿台13線由南往北行駛，行經三義水美街路段，疑因長途駕駛疲勞，加上施工處照明光線落差，不及反應，以致車子衝向對面工地。

苗栗分局呼籲，駕駛車輛應保持良好精神狀態，不得疲勞駕駛，夜間駕駛更應注意車前狀況，確保行車安全。

苗栗縣三義鄉水美街8月30日晚上8點多發生小貨車在工地翻覆事故，駕駛王姓男子受輕傷送醫無大礙。記者范榮達／翻攝
苗栗縣三義鄉水美街8月30日晚上8點多發生小貨車在工地翻覆事故，駕駛王姓男子受輕傷送醫無大礙。記者范榮達／翻攝
苗栗縣三義鄉水美街8月30日晚上8點多發生小貨車在工地翻覆事故，駕駛王姓男子受輕傷送醫無大礙。記者范榮達／翻攝
苗栗縣三義鄉水美街8月30日晚上8點多發生小貨車在工地翻覆事故，駕駛王姓男子受輕傷送醫無大礙。記者范榮達／翻攝
苗栗縣三義鄉水美街8月30日晚上8點多發生小貨車在工地翻覆事故，駕駛王姓男子受輕傷送醫無大礙。記者范榮達／翻攝
苗栗縣三義鄉水美街8月30日晚上8點多發生小貨車在工地翻覆事故，駕駛王姓男子受輕傷送醫無大礙。記者范榮達／翻攝

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