國道嘉義民雄段今晨2起車禍 南下255.8k車流回堵

國道1嘉義民雄段今天凌晨12點多，北上256公里發生兩輛大貨車車禍，其化學槽車翻落斜坡車禍。記者呂慧瑜／翻攝 國道1嘉義民雄段今天凌晨12點多，北上256公里發生兩輛大貨車車禍，造成一化學槽車翻落斜坡車禍，消防局出動民雄分隊、雙福分隊前往救援，2名駕駛送大林慈濟救治；今清晨6點50分於南下255.8公里處又發生車禍，正值上班時段，造成車流回堵，目前車流慢慢恢復正常。

國道1號北上256K今凌晨12點42分發生2台車翻落斜坡車禍，派遣民雄及雙福分隊前往處理，為一輛大貨車與一輛載有易燃性液體之化學槽車發生車禍，槽車摔落邊坡。

消防局表示，大貨車駕駛一名男性患者年約38歲、意識清楚、身體多處擦傷，另槽車駕駛一名男性患者，年約40歲、意識模糊、雙腳及手臂骨折受困於車內，破壞車體將其救出，均送大林慈濟救治。