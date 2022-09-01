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北捷大鬧遭戒護返家 滋事女刺警兩刀後自殘傷重不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市一名張姓女子今凌晨12時許，先是撥打110不出聲，隨後又在捷運雙連站情緒不穩鬧事被報警，警方前往處理並將她載返家時，張女卻從客廳持水果刀攻擊兩警，其中一警遭刺傷左胸、左肩，張女也突然自殘，兩人緊急送醫，但張女傷重不治。

大同分局寧夏派出所警員陳建翰及陳旻軒凌晨獲報，指張女（25歲）在捷運站滋事，前往處理時發現她先前已有撥打無聲報案電話，兩警抵達時，張女仍情緒不穩、大吵大鬧，通知張女家屬未果，兩警遂將張女載返其住處。

未料，張女返家後竟從客廳拿出一把水果刀，要求兩警離開，隨後持刀攻擊，陳建翰雖趕緊拿出辣椒水噴灑，但仍被張女刺傷。

陳建翰左胸、左肩遭刺兩刀，張女行凶後竟自殘，兩人雙雙送醫，陳員目前無生命危險，但張女仍因傷勢過重，在凌晨2時許身亡，至於整起詳細案情仍有待釐清。

台北市大同警分局。記者李隆揆／攝影
台北市大同警分局。記者李隆揆／攝影

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