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東螺溪再現浮屍 六旬男子死因待查

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣溪湖、二林交界東螺溪今天發現浮屍，由於去年東螺溪發生男子被女友一家謀殺沈屍東螺溪案件，警方不敢大意，下午隨即查出浮屍為昨天已失蹤的二林鎮蔡姓男子，蔡男疑因久病厭世，真正死因警方調查中。

今天下午一名外籍移工在東螺溪代馬橋下方發現浮屍而報案，隨即查出死者是62歲蔡姓男子，由於去年10月東螺溪也發現浮屍，事後查出死者張男是被女友夥同父母與弟弟一家謀害，再五花大綁空心磚棄屍在東螺溪，而今天蔡男被發現處距離張男陳屍處僅約2公里，警方不敢大意。

警方初步調查，蔡男身上沒外傷，家人說他有憂鬱症，昨天就失蹤，可能是久病厭世，警方調查中。

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彰化縣溪湖、二林交界東螺溪今天發現浮屍，警方查出浮屍為昨天已失蹤的二林鎮蔡姓男子，真正死因警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣溪湖、二林交界東螺溪今天發現浮屍，警方查出浮屍為昨天已失蹤的二林鎮蔡姓男子，真正死因警方調查中。圖／民眾提供

失蹤 憂鬱症

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