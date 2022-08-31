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南軟女會計遭前男友砍傷 多次被騷擾報案警未受理跟騷

聯合報／ 記者李奕昕翁至成／連線即時報導
陳姓男子疑對葉姓前女友由愛生恨，在葉上班的台北市南港軟體工業園區周邊埋伏，持開山刀追砍，葉身中4刀被送醫急救。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子疑對葉姓前女友由愛生恨，在葉上班的台北市南港軟體工業園區周邊埋伏，持開山刀追砍，葉身中4刀被送醫急救。記者李奕昕／翻攝

台北市南港軟體工業園區葉姓女會計前天遭陳姓前男友當街砍傷，案發前3天她向新北市海山警分局報案指被陳多次騷擾，警方僅依家庭暴力防制法、恐嚇罪嫌受理，未依跟蹤騷擾防制法受理而即時核發書面告誡。

海山分局表示，跟騷法屬告訴乃論，被害人未提告跟騷，僅依被害人報案說法受理恐嚇及聲請家暴保護令。新北婦幼警察隊說，會加強教育提醒員警，除了家暴法，仍應依跟騷法受理處置，提供完整保護。

警方調查，40歲陳姓男子與29歲葉姓女子分手約4個月，常傳訊息、電子郵件請求複合，含恐嚇內容，還曾到葉的公司附近堵人談判，葉不堪其擾，26日深夜向海山分局埔墘派出所報案，警方依家暴法、恐嚇罪嫌受理，協助聲請暫時保護令，尚未獲核發。

前天下午1點多，葉在南軟周邊遭陳埋伏持開山刀砍殺，身中4刀被送醫急救，南港警分局員警趕到逮捕陳，開出書面告誡，協助葉聲請緊急保護令獲核發，昨天詢後將陳依殺人未遂、家暴法、跟騷法罪嫌移送，檢方聲押禁見獲准。

婦幼官警說，曾有親密關係未同居伴侶準用家暴法，「反覆或持續騷擾」也構成跟騷法，原則上都要受理，法院核發暫時保護令要20多天，形成「空窗期」，雖家暴法規定要查訪並告誡相對人，但員警頂多打電話口頭約制，也不會通知到案。

官警說，若受理跟騷法調查有犯罪嫌疑，警方應依職權核發書面告誡，通常會在通知到案時交付，若不到案也會送達，可給被害人多一層保護。

跟騷法今年6月1日上路後，警政署逐案管制，分析行為樣態及處置情形，追蹤檢方處分與法院判決結果，檢討執行狀況。官警說，若同時涉家暴與跟騷，員警受理後應輸入婦幼案件管理系統，勾選家暴合併跟騷，避免跟騷案脫管。

家暴 跟騷法 分手 恐嚇

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