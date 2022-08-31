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影／疑被朋友推坑赴鴻門宴 男子遭電擊洗劫8萬元搶走BMW

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
警方尋獲被害人遭搶走的BMW休旅車。記者林昭彰／翻攝
警方尋獲被害人遭搶走的BMW休旅車。記者林昭彰／翻攝

新北市五股區今天中午發生強盜案，1名趙姓男子駕駛BMW休旅車聲稱要去幫朋友收債，對方1女2男上車之後，卻拿電擊器攻擊、搜刮他身上8萬元現金，再把人趕下車開走。警方目前逮捕2名嫌犯，找到被搶走的車。

警方初步調查，29歲趙姓男子自稱受到33歲洪姓友人委託，駕駛洪男的休旅車到五股區凌雲路一段149巷，去找1輛白色豐田轎車車上的人收債。中午12時42分到達，現場有2輛車共4人，其中2男1女上了趙男車之後，不但沒還錢，反而把他趕下車，搶走8萬元和BMW休旅車。

警方接獲報案，鎖定3車、4嫌循線追查，下午3時25分先在蘆洲區環堤大道逮捕41歲侯男，4時許又在三重區環河北路逮捕39歲鄭女，並在三重區車路頭街尋獲被搶走的BMW休旅車。但是鄭女和侯男身上並無趙男聲稱被搶走的8萬多元現金。

鄭女聲稱是洪男欠她男友債務，今天相約到五股見面還錢，原本打算要搶洪男，但是只看到洪男的車到場，人卻沒有現身，於是洗劫開車的趙男。警方懷疑洪姓男子可能猜到對方設局，故意叫趙男代替他赴約。

由於雙方各說各話，警方將設法逮捕在逃另2嫌，並請洪男出面說明，進一步釐清案情，全案依強盜罪嫌偵辦。

警方在蘆洲逮到涉嫌強盜的侯姓嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方在蘆洲逮到涉嫌強盜的侯姓嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方在三重逮到涉嫌強盜的鄭姓女子。記者林昭彰／翻攝
警方在三重逮到涉嫌強盜的鄭姓女子。記者林昭彰／翻攝

BMW 搶劫

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