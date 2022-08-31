手機噴飛蘋果手錶通話救命 電動機車衝落萬里15米深谷

黃姓男子今天下午5點多騎GOGORO電動機車，經新北市風櫃嘴觀景台北28線往萬里方向，不慎衝落，衝落邊坡約15米深，當時在摔落過程手機掉了，張男用Apple Watch撥打110才報案求救。消防人員晚間7點多尋獲，意識清楚，身體多處擦傷，送醫救治。

金山警分局說，接獲台北市110轉報，黃男（26歲）今天下午5時20分，騎GOGORO電動機車行經新北市風櫃嘴觀景台北28線16.1K 往萬里方向時，不慎衝落邊坡山谷受困，通報第六大隊前往搜救。

黃男表示騎車墜落山谷手機噴飛，不知掉何處，因此使用蘋果手錶通話，並說明經風櫃嘴往萬里方向，經警、消沿路搜尋找到人。

第六大隊表示，在今晚7時14分在北28縣道6K處山腳下，發現GOGORO電動機車，7時20分尋獲黃姓男子，意識清楚命徵象穩定，身體多處擦傷，雙腳無力。送內湖三總醫治，警方已通知家人到場。

新北市消防局出動人車第六大隊、汐止中隊、長青分隊、萬里、秀峰分隊，共10車45人，其中有23警消、22義消。

金山警分局說，黃男當時在摔落過程手機掉了，幸好有用Apple Watch撥打110才有辦法報案求救。