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土城失聯移工「包車上下班」 新北專勤隊當街攔車逮7人

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
新北市專勤隊昨天當街攔查賓士9人座租賃車，一舉查獲車內7名在逃移工。記者翁至成／翻攝
新北市專勤隊昨天當街攔查賓士9人座租賃車，一舉查獲車內7名在逃移工。記者翁至成／翻攝

移民署新北市專勤隊日前接獲非法外來人口滯留線索，經連日調查，昨天會同新北市警察局、勞工局、衛生局等單位，兵分7路行動，共逮捕16名失聯移工及逾期居停留外國人，警詢後送辦並依規定遣返。其中1路，移民官在土城區當街攔車，一舉查獲車內7名在逃移工。

新北市專勤隊表示，因疫情影響，外籍人士滯台人數逐漸增加，日前彙整轄內非法外來人口滯留跡證，昨天早上6點多，會同警察局等單位，兵分7路至各據點逮人。

新北市專勤隊說，昨天共查獲16名失聯移工及逾期居停留外國人，其中一筆線索，是土城區某巷弄常有移工群聚，經觀察竟是等待車輛接送上工，經蒐證認定有違法人士，遂當街攔車，果然在該輛賓士9人座商務租賃車上，查獲7名越南籍失聯男移工。

經調查，該7名失聯移工為掩人耳目，每天共同集資2000元，找來高級商務租賃車「專車接送」，往返板橋區工地。該賓士車遭攔查當下，駕駛一度不願配合調查，高喊「不要拉車門」，惟難逃法網就逮。

新北市專勤隊指出，在台違法外來人口對國人生活安全及就業影響大，將持續打擊不法；也呼籲移工朋友切勿失聯，才可享有健保及勞保等權益，若透過不認識的仲介或同鄉媒介工作，一定要小心求證是否被帶往非法工作環境，否則很可能淪為非法移工。

新北市專勤隊針對查獲到案的失聯移工搜身檢查，維護勤務安全。記者翁至成／翻攝
新北市專勤隊針對查獲到案的失聯移工搜身檢查，維護勤務安全。記者翁至成／翻攝
新北市專勤隊押送失聯移工上公務車，準備返程。記者翁至成／翻攝
新北市專勤隊押送失聯移工上公務車，準備返程。記者翁至成／翻攝
新北市專勤隊將失聯移工帶返駐地調查。記者翁至成／翻攝
新北市專勤隊將失聯移工帶返駐地調查。記者翁至成／翻攝

移工 移民署

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