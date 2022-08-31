車手取款當場被捕 南警成功追回22萬元贓款

台南市洪姓男市民因故需要貸款，上網向自稱銀行專員辦理借款，對方要求提供銀行帳戶，今天中午他接受指示他提款22萬元後，在中西區民生路交給31歲的詹姓詐騙車手，台南市警五分局接獲報案後，派員埋伏查，查扣22萬元，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌法辦。

台南市警五分局立人派出所，今天中午12點多接獲被害人洪姓民眾到派出所報稱，他疑似遭詐騙集團利用其帳戶接收詐騙款項，洪表示，他因故需要貸款，於網路上聯繫自稱銀行專員辦理貸款，對方指示洪到自動櫃員機領取帳戶內22萬元，約定將款項於今天12點多拿到中西區民生路交付。

案經所長陳俞宏率副所長黃文献等人 現場埋伏，在洪交付款項時當場逮捕31歲的詹嫌車手，現場查扣贓款22萬元及嫌疑人手機1支，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢偵辦。據了解，洪非第一次當詐騙車手，今天從台南市郊區坐公車到中西區取款，取款一次可獲移數千元。