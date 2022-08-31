偷12罈骨灰罈回家拜是為何 警逮精神不穩獨居婦沒答案

有民眾昨天到屏東縣恆春鎮第18公墓納骨堂祭拜，赫見祖先的骨灰罈不翼而飛，懷疑遭人竊走，在地方社群網站po文大喊離譜；恆春分局偵查隊和鑑識人員今早到場採證並調閱監視器，鎖定家住墾丁的65歲方姓獨居婦人涉有重嫌，前往婦人住處起出12個骨灰罈，婦人精神狀況不穩定，只說是帶回家祭拜，訊後被依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，方姓婦人自8月初起，陸續騎機車至恆春第18公墓竊取骨灰罈，每次1罈，取出後放上機車踏墊，用黑色塑膠包覆載返住處，總共偷了12罈，只是要帶回家拜，至於為何將不認識人的骨灰要帶回家拜，又說不出理由，且答非所問。

鄰居說，獨居的方姓婦人精神狀態不穩定，沒有就醫和請領身心障礙手冊，5年前曾偷到納骨堂偷別人的神主牌回家供奉，被依竊盜罪送辦，隨著年紀增長，精神狀態愈不穩定，但沒有攻擊性；這次家裡一次藏放12個骨灰罈，夠讓人毛骨悚然了。