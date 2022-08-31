越南直播主趁回國前拚命賺錢 臉書賣酒露餡

越南籍移工「阿賢（化名）」來台工作嫌薪資低，拚命打工，除了幫人搬家、接慶典DJ控音等工作，但他在臉書直播賣私釀酒，還幫人仲介工作、介紹婚姻，被移民署盯上。移民署高雄市專勤隊赴台中查獲他，搜出30缸私釀酒，依違反菸酒管理法等法，函送相主管單位裁罰。

28歲的阿賢已來台10年，一直在台中某鐵捲門製造工廠工作，仍是合法移工，因2年後就屆臨在台工作最後期限，他被捕後稱，他「很愛賺錢」才接各種工作賺外快。

據了解，阿賢在工廠工作，月薪2萬多元，他想多賺些錢，趁工作之餘，不僅接搬家工作，向人借廂型車幫人搬家，還接慶典場合的DJ工作當音控，各種雜工無所不做，每月估計可賺近10萬元。但是，他在臉書設立粉專，粉絲就有2萬多人，直播放送賣私釀酒，還幫人介紹工作，並刊登跨國婚姻媒合廣告，才令移民署高雄市專勤隊盯住他。

移民署高雄市專勤隊蒐證，發現他幫人搬家，從事非申請來台工作項目，追查出他在台中市的住處，8月16日會同台中市政府財政局，動員到他住處檢查，查獲他私釀30缸糯米酒、水果酒，共約400公升，逾法訂自製私酒囤放不得逾100公升的規定，將將他依違反菸酒管理法、就業服務法，交由台中市政府裁罰。

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